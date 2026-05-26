В Греции по цене двухкомнатной квартиры в Киеве продают приватный остров: в чем нюанс

Мечта о собственном безлюдном острове в Средиземноморье внезапно стала финансово доступной, но за красивой оберткой скрывается юридическая катастрофа. В Греции на аукцион выставили живописный остров Макри в Ионическом море. Если в 2022 году элитные агентства недвижимости просили за него 8 млн. евро , то теперь стартовая цена упала до 247 000 евро. Об этом сообщает местное издание Sofokleous10.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Остров площадью около 98 гектаров очаровывает прозрачной водой, скалистыми бухтами и солнцем 365 дней в году. Почему же «жемчужину для инвесторов», где планировали построить пятизвездочный отель и роскошные виллы, отдают по такой цене, которая дешевле, чем некоторые двухкомнатные квартиры в новом доме на киевском Печерске? Для этого есть две серьезные причины.

Долговой шлейф и экологические запреты

Во-первых, будущий покупатель вместе с безлюдной землей автоматически покупает гигантские долги бывших владельцев. По данным греческих медиа, на острове «висит» невыполненные налоговые претензии и задолженности перед государством на астрономическую сумму — по меньшей мере $20 млн евро.

Во-вторых, построить здесь желанный элитный курорт теперь юридически невозможно. Как выяснилось, Макри по ошибке внесли в реестр частных лесов. Кроме того, территория острова подпадает под строгую европейскую экологическую программу защиты Natura 2000. Это полностью блокирует любое коммерческое строительство.

Читайте также: Инвесторы в жилую недвижимость сменили приоритеты: что сейчас покупают для заработка

Чтобы забить здесь хоть первый кол или возвести цивилизованную инфраструктуру, понадобится личный указ президента Греции. Пока эту землю разрешено использовать исключительно для ведения сельского хозяйства.

Более того, на острове нет никаких коммуникаций — новому хозяину придется самостоятельно и за большие деньги решать вопросы с проведением света, пресной воды и утилизацией мусора. Похоже, очереди из желающих приобрести такую «дешевую» недвижимость на аукционе не предполагается.

Новый аукцион готовится к 13 ноября 2026 г. со стартовой ценой 247 000 евро.