В Греции по цене двухкомнатной квартиры в Киеве продают приватный остров: в чем нюанс

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 мая 2026, 19:07 Читати українською

В Греции по цене двухкомнатной квартиры в Киеве продают приватный остров: в чем нюанс

Мечта о собственном безлюдном острове в Средиземноморье внезапно стала финансово доступной, но за красивой оберткой скрывается юридическая катастрофа. В Греции на аукцион выставили живописный остров Макри в Ионическом море. Если в 2022 году элитные агентства недвижимости просили за него 8 млн. евро, то теперь стартовая цена упала до 247 000 евро. Об этом сообщает местное издание Sofokleous10.

В Греции по цене двухкомнатной квартиры в Киеве продают приватный остров: в чем нюанс

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Остров площадью около 98 гектаров очаровывает прозрачной водой, скалистыми бухтами и солнцем 365 дней в году. Почему же «жемчужину для инвесторов», где планировали построить пятизвездочный отель и роскошные виллы, отдают по такой цене, которая дешевле, чем некоторые двухкомнатные квартиры в новом доме на киевском Печерске? Для этого есть две серьезные причины.

Долговой шлейф и экологические запреты

Во-первых, будущий покупатель вместе с безлюдной землей автоматически покупает гигантские долги бывших владельцев. По данным греческих медиа, на острове «висит» невыполненные налоговые претензии и задолженности перед государством на астрономическую сумму — по меньшей мере $20 млн евро.

Во-вторых, построить здесь желанный элитный курорт теперь юридически невозможно. Как выяснилось, Макри по ошибке внесли в реестр частных лесов. Кроме того, территория острова подпадает под строгую европейскую экологическую программу защиты Natura 2000. Это полностью блокирует любое коммерческое строительство.

Читайте также: Инвесторы в жилую недвижимость сменили приоритеты: что сейчас покупают для заработка

Чтобы забить здесь хоть первый кол или возвести цивилизованную инфраструктуру, понадобится личный указ президента Греции. Пока эту землю разрешено использовать исключительно для ведения сельского хозяйства.

Более того, на острове нет никаких коммуникаций — новому хозяину придется самостоятельно и за большие деньги решать вопросы с проведением света, пресной воды и утилизацией мусора. Похоже, очереди из желающих приобрести такую «дешевую» недвижимость на аукционе не предполагается.

Новый аукцион готовится к 13 ноября 2026 г. со стартовой ценой 247 000 евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
TAN72
TAN72
26 мая 2026, 19:28
#
Это как купить машину, но ездить на ней нельзя 😂
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают Oleksii Ch, TAN72 и 30 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами