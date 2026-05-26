Доллар на межбанке подорожал, евро — подешевел

К закрытию межбанка во вторник, 26 мая, курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и в продаже, евро подешевел на 1 копейку в покупке и в продаже.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 26 мая Закрытие 26 мая Изменения доллар 44,24/44,27 44,28/44,31 4/4 евро 51,48/51,50 51,47/51,49 1/1

По словам финанскового аналитика Андрея Шевчишина, доллар сегодня в продаже на межбанке достиг нового исторического максимума 44,35 грн, предыдущий был на ровне 44,34 грн.

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,99−44,47 грн. Евро покупают за 51,25 грн, а продают за 51,80 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,15−44,20, евро — 51,52−51,65 грн.

Присоединяйтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту