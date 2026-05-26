26 мая 2026, 17:46

Небанковский финсектор вырос до 9% активов рынка: кто заработал больше всего

Страховщики увеличили объем активов на четверть в годовом исчислении, а финансовые компании, несмотря на сокращение объема услуг, остались прибыльными. Об этом говорится в Обзоре небанковского финансового сектора за 1 квартал 2026 года.

Ключевые тренды:

  • доля небанковских финансовых учреждений в активах финансового сектора под надзором Национального банка в течение I квартала увеличилась на 0,2 п. п. до 9,0%;

  • страховщики нарастили активы в обоих сегментах рынка: рисковые — на 2,9% кв/кв (31,5% г/г), страховщики жизни — на 2,6% кв/кв (14,5% г/г). Страховые премии сократились в обоих сегментах рынка, однако чистая прибыль благодаря росту инвестиционных доходов увеличилась на четверть у рисковых страховщиков и на треть — у страховщиков жизни. Нормативы нарушал только один страховщик;

  • кредитные союзы сократили активы на 3,9% кв/кв (9,3% г/г). В то же время объем новых кредитов увеличился за счет кредитов частным предпринимателям, а прибыль выросла благодаря сокращению расходов. Нормативы нарушал один убыточный союз;

  • финансовые компании почти не изменили объем активов за квартал (сократили на 5,8% г/г). Уменьшился объем факторинговых операций и новых кредитов, в то же время увеличились объемы операций по выкупу задолженности, предоставленных гарантий и финансового лизинга. Сегмент остался прибыльным — положительный результат получили 81% учреждений. В то же время более половины прибыли обеспечила государственная программа «еОселя». Нарушение нормативов допустили пять финансовых компаний;

  • ломбарды увеличили объем активов на 9,7% кв/кв (7,4% г/г), а объем новых кредитов — на 9,9% кв/кв (31,2% г/г). Рекордная прибыль получена благодаря росту доходов от предоставления услуг и реализации залога, а также сокращению административных расходов;

  • до 30 сентября финансовые компании тестируют алгоритмы расчета обновленных требований к собственному капиталу для подготовки к их полноценному применению с октября 2026 года;

  • до 31 декабря значимые страховщики должны привести свою деятельность в соответствие с новыми ужесточенными требованиями в отношении организации корпоративного управления, а также систем управления рисками и внутреннего контроля.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
