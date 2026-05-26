Минфин почти вдвое нарастил привлечение средств от ОВГЗ

Министерство финансов 26 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 4,37 млрд грн, что на 2,05 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 2,32 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

931,29 млн грн под 15,15% (с/с 15,15%) с погашением 21 июля 2027 (на прошлой неделе уровень доходности был 15,15%, средневзвешенный — 15,14%);

2,02 млрд грн под 15,85% (с/с 15,85%) с погашением 26 апреля 2028 года.

1,42 млрд грн под 16,15% (с/с 16,15%) с погашением 26 апреля 2028 года.

С начала 2026 года государство уже привлекло более 152,3 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — более 2,2 трлн гривен. Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку Вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.