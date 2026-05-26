26 мая 2026, 19:33 Читати українською

Менее 1% украинцев контролируют более половины банковских вкладов — эксперт

Банковские депозиты украинцев демонстрируют значительное неравенство в распределении средств. Более половины всех денег в банковской системе сосредоточено в руках менее 1% вкладчиков, тогда как большинство граждан имеют относительно небольшие сбережения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Фото: НБУ

«Это тот самый случай, когда богатые богатеют, а бедные беднеют. Или 0,7% вкладчиков контролируют 52,9% всех средств в банках и активно их наращивают. ФГВФЛ демонстрирует нам данные в процентах, потому что показать, как изменились цифры в гривнах и по каким владельцам, как-то не комильфо», — отмечает эксперт.

Вклады более 600 000 грн

Это самая маленькая группа клиентов банков, которая составляет всего 0,7% от общего количества вкладчиков. Однако именно они контролируют более половины банковской ликвидности Украины. Более того, эта группа показывает агрессивный прирост капитала — за отчетный период объем их средств взлетел на 30,3% (+207,6 млрд грн) и зафиксировался на отметке 892,2 млрд грн.

Вклады от 200 до 600 тысяч грн

В эту группу принадлежит только 1,4% всех вкладчиков. Объем их накоплений демонстрирует стабильный, но умеренный рост. За анализируемый период сумма на их счетах увеличилась на 17,2% (+51,4 млрд грн) и в настоящее время составляет 350,6 млрд грн.

Вклады до 200 тысяч грн

Абсолютное, тотальное большинство банковских клиентов Украины — 97,9% всех вкладчиков принадлежит к этой группе. Несмотря на то, что суммарно в деньгах их вклады выросли на 12,6% (+50 млрд грн) — до 444,4 млрд грн, темпы этого прироста самые низкие на рынке.

Читайте также: Сбережения украинцев в банках достигли исторического максимума

Напомним

«Минфин» писал, что, за данными Фонда гарантирования вкладов, по состоянию на 1 мая 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 687,3 млрд грн, что на 40,1 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

paulball
paulball
26 мая 2026, 22:35
«демонструють значну нерівність у розподілі коштів» — грьобане левацтво у головах, поки такі при владі нічого не зміниться. Сформував такий витвір левізни можна одразу подавати у відставку
IrishRepublican
IrishRepublican
26 мая 2026, 23:38
Люто плюсую, грьобані євросоціалісти зі своєю конченою «рівністю», навіть в цю резервацію цей вірус ідіотії добрався
