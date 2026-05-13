13 мая 2026, 20:00 Читати українською

Главное за среду: $400 млн от США, налог на посылки

Главные новости дня:

Украина получит 400 млн долларов через Европейское командование Вооруженных сил США — Пентагон

Украина получит 400 млн долларов через Европейское командование Вооруженных сил США — Пентагон

Предусмотренные американским бюджетом 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 году будут переданы через Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). Об этом Хегсет заявил в ходе слушаний в Сенате.

79% украинцев делают покупки за границей: на введение налога на посылки стоимостью до 150 евро отреагировали неожиданно

Активными покупателями товаров из-за рубежа являются 31 % респондентов, которые заказывают товары один или несколько раз в месяц, при этом 48 % респондентов заявили, что заказывают товары раз в несколько месяцев или реже. В совокупности 79 % респондентов утверждают, что когда-либо покупали товары из-за рубежа.

Индекс восстановления деловой активности упал до трехлетнего минимума — опрос ИЭД

Индекс восстановления деловой активности (ИВДА) три месяца держался около нуля, но в апреле упал до минус 0,11. Это самое низкое значение ИВДА с марта 2023 года.

Война с Ираном привела к рекордному сокращению золотовалютных резервов Турции

Золотовалютные резервы Турции сократились в марте на рекордные 43,4 млрд долларов на фоне войны с Ираном, которая спровоцировала распродажу активов развивающихся рынков и оказала давление на лиру, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные платежного баланса страны. Центробанк расходовал резервы, чтобы удержать курс лиры на фоне оттока капитала.

Сенат США утвердил Кевина Уорша в состав Совета управляющих ФРС

Сенат США во вторник, 12 мая, утвердил кандидатуру Кевина Уорша в Совет управляющих Федеральной резервной системы. Как сообщает Bloomberg, за Уорша проголосовали 51 сенатор против 45, что дает Уоршу право на 14-летний срок в Совете управляющих.

