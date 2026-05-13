Украина получит $400 млн через Европейское командование Вооруженных сил США — Пентагон

Предусмотренные американским бюджетом 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 году будут переданы через Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). Об этом Хегсет заявил во время слушаний в Сенате, пишет Forbes.ua.

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что известно

Во время слушаний сенатор Крис Кунс напомнил, что президент Дональд Трамп еще в январе подписал оборонный бюджет на 2026 финансовый год, который предусматривает $400 млн помощи Украине в войне против России. В то же время Пентагон до сих пор не потратил «ни цента» из этой суммы, несмотря на неоднократные запросы членов комитета.

В ответ Хегсет сказал, что средства уже «выведены» из офиса министра обороны и будут реализованы через EUCOM. Однако он не назвал конкретных сроков.

Сенатор Кунс добавил, что затягивание «посылает неправильный сигнал Путину, когда линия фронта борьбы за свободу проходит в Украине». Гегсет уклонился от вопроса демократа о конкретном плане расходов.

В Сенате выразили обеспокоенность тем, что Пентагон использует часть средств, предоставленных европейскими партнерами, не для поддержки Украины, а на нужды Министерства обороны США.

Гегсет в ответ заявил, что европейские страны оплачивают американское вооружение, а решение о его дальнейшем использовании принимает НАТО. По его словам, это оборудование может быть передано Украине.

Напомним

В конце апреля финансирование для Украины в размере $400 млн, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок и задержек в Министерстве обороны США, которые вызвали критику со стороны части американских законодателей.

Деньги были выделены Конгрессом на помощь Украине в сфере безопасности еще в 2025 году. Вопрос о задержке возник во время обсуждения бюджета на 2027 год. Конгрессмены хотели знать, почему помощь не поступала Украине вовремя.

Разблокировка последовала за гневной колонкой сенатора-республиканца Митча Макконнелла. Он критиковал задержку в финансировании. Макконнелл заявил, что средства «сейчас пылятся» и были задержаны дирекцией по политике Пентагона. Он подчеркнул, что эти деньги являются «инвестицией в безопасность Америки», поскольку украинский опыт использования дронов очень ценен для США.

Что известно о EUCOM

EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США) — координирует логистику американской военной помощи для Украины. Этот механизм не предусматривает передачу «живых» средств на украинские счета, поскольку финансирование распределяется через два официальных инструмента Пентагона.