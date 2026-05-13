Украина получит $400 млн через Европейское командование Вооруженных сил США — Пентагон

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 мая 2026, 16:10 Читати українською

Украина получит $400 млн через Европейское командование Вооруженных сил США — Пентагон

Предусмотренные американским бюджетом 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 году будут переданы через Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). Об этом Хегсет заявил во время слушаний в Сенате, пишет Forbes.ua.

Предусмотренные американским бюджетом 400 млн долларов на поддержку Украины в 2026 году будут переданы через Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

► Читайте страницу«Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Что известно

Во время слушаний сенатор Крис Кунс напомнил, что президент Дональд Трамп еще в январе подписал оборонный бюджет на 2026 финансовый год, который предусматривает $400 млн помощи Украине в войне против России. В то же время Пентагон до сих пор не потратил «ни цента» из этой суммы, несмотря на неоднократные запросы членов комитета.

В ответ Хегсет сказал, что средства уже «выведены» из офиса министра обороны и будут реализованы через EUCOM. Однако он не назвал конкретных сроков.

Сенатор Кунс добавил, что затягивание «посылает неправильный сигнал Путину, когда линия фронта борьбы за свободу проходит в Украине». Гегсет уклонился от вопроса демократа о конкретном плане расходов.

В Сенате выразили обеспокоенность тем, что Пентагон использует часть средств, предоставленных европейскими партнерами, не для поддержки Украины, а на нужды Министерства обороны США.

Гегсет в ответ заявил, что европейские страны оплачивают американское вооружение, а решение о его дальнейшем использовании принимает НАТО. По его словам, это оборудование может быть передано Украине.

Напомним

В конце апреля финансирование для Украины в размере $400 млн, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок и задержек в Министерстве обороны США, которые вызвали критику со стороны части американских законодателей.

Деньги были выделены Конгрессом на помощь Украине в сфере безопасности еще в 2025 году. Вопрос о задержке возник во время обсуждения бюджета на 2027 год. Конгрессмены хотели знать, почему помощь не поступала Украине вовремя.

Разблокировка последовала за гневной колонкой сенатора-республиканца Митча Макконнелла. Он критиковал задержку в финансировании. Макконнелл заявил, что средства «сейчас пылятся» и были задержаны дирекцией по политике Пентагона. Он подчеркнул, что эти деньги являются «инвестицией в безопасность Америки», поскольку украинский опыт использования дронов очень ценен для США.

Что известно о EUCOM

EUCOM (Европейское командование Вооруженных сил США) — координирует логистику американской военной помощи для Украины. Этот механизм не предусматривает передачу «живых» средств на украинские счета, поскольку финансирование распределяется через два официальных инструмента Пентагона.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Lesya31
Lesya31
13 мая 2026, 17:40
#
Копійки).
не отримала, а зможе купити зброю на цю суму в сша, за завищеними цінами.
нбу тратить за 2 дні 400 мільйонів на підтримку курсу. а вони такий кредит вирішували два роки.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает nitrous2000 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами