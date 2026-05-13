Золотовалютные резервы Турции сократились в марте на рекордные $43,4 млрд на фоне войны с Ираном, которая спровоцировала распродажу активов развивающихся рынков и оказала давление на лиру, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные платежного баланса страны. Центробанк тратил резервы, чтобы удержать курс лиры на фоне оттока капитала.
Война с Ираном обвалила турецкие золотовалютные резервы до рекордного уровня
Что с резервами?
Торговый дефицит увеличился до $9,7 млрд в марте против $7,3 млрд месяцем ранее. Турция как крупный импортер энергоресурсов серьезно пострадала от роста цен на нефть и газ, вызванного фактическим закрытием Ормузского пролива и последовавшими сбоями в мировых поставках сырой нефти и нефтепродуктов.
Несколько крупных международных банков ухудшили прогнозы по турецкой лире из-за растущего дефицита.
«Международные институты продолжают повышать средние прогнозы цен на нефть на 2026 год, а перебои в цепочках поставок и региональная напряженность создают риски для транспортных и туристических доходов», — отметил стамбульский экономист Халук Бурумчекчи.
Глава Центробанка Турции Фатих Карахан заявил на прошлой неделе, что отношение дефицита текущего счета к ВВП в нынешнем году окажется «ниже исторических средних значений», признав при этом растущие риски. После переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в 2023 году власти пытаются сократить дефицит через высокие ставки и ограничения по кредитам.
Официальная ставка остается на уровне 37% годовых, но Центробанк фактически кредитует банки под 40% с начала войны на Ближнем Востоке. Это технический способ сжать денежную массу без объявления о повышении ставки, отметило агентство. Инфляция при этом ускорилась до 32,4% в годовом выражении.
