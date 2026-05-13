Сенат США утвердил Кевина Уорша в совет управляющих ФРС

Сенаторы в основном разделились по партийному принципу. Единственным демократом, поддержавшим Уорша, стал Джон Фетерман от Пенсильвании.

По данным Reuters, утверждение Уорша на четырехлетний срок в качестве председателя ФРС может состояться уже в среду, 13 мая. Срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла как председателя истекает в пятницу, 15 мая.

Как напоминает Bloomberg, утверждение Уорша было фактически предрешено после того, как сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис снял свою блокаду кандидатур в ФРС.

Тиллис пошел на это после того, как Минюст объявил о прекращении уголовного расследования в отношении Пауэлла, связанного с перерасходом средств при ремонте здания ФРС.

