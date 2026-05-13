13 мая 2026, 8:49 Читати українською

Сенат США утвердил Кевина Уорша в совет управляющих ФРС

Сенат США во вторник, 12 мая, утвердил кандидатуру Кевина Уорша в совет управляющих Федеральной резервной системы. Как сообщает Bloomberg, за Уорша проголосовал 51 сенатор против 45, что дает Уоршу право на 14-летний срок в совете управляющих.

Как голосовали за Уороша

Сенаторы в основном разделились по партийному принципу. Единственным демократом, поддержавшим Уорша, стал Джон Фетерман от Пенсильвании.

По данным Reuters, утверждение Уорша на четырехлетний срок в качестве председателя ФРС может состояться уже в среду, 13 мая. Срок полномочий действующего главы ФРС Джерома Пауэлла как председателя истекает в пятницу, 15 мая.

Предыстория

Как напоминает Bloomberg, утверждение Уорша было фактически предрешено после того, как сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис снял свою блокаду кандидатур в ФРС.

Тиллис пошел на это после того, как Минюст объявил о прекращении уголовного расследования в отношении Пауэлла, связанного с перерасходом средств при ремонте здания ФРС.

Тиллис, Пауэлл и многие демократы расценивали это уголовное расследование как попытку администрации Трампа надавить на Пауэлла с целью ускорить снижение ставок.

Демократы также были недовольны попытками Трампа уволить управляющего ФРС Лизу Кук, которые они расценивают как часть кампании по запугиванию членов совета управляющих. Лидер демократов в банковском комитете Элизабет Уоррен назвала Уорша марионеткой Трампа и подвергла его критике в том числе за вопросы, связанные с декларированием активов.

Сам Уорш неоднократно обещал действовать независимо в случае утверждения на посту председателя ФРС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
