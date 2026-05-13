13 мая 2026, 8:30 Читати українською

Налог на посылки до 150 евро: как украинцы относятся к возможным изменениям

Активными покупателями товаров из-за границы являются 31% респондентов, заказывающих товары раз или несколько раз в месяц, 48% респондентов заявили, что заказывают товары раз в несколько месяцев или реже. Совокупно 79% респондентов заявляют, что когда-нибудь покупали товары из-за границы. Об этом говорится в исследовании Info Sapines.

Что покупают украинцы

Самыми популярными категориями товаров, приобретаемых на международных маркетплейсах, являются одежда/обувь (51%), бытовые товары (51%).

Среди товаров, которые пользуются низкой популярностью — товары милитарного назначения (3%) (например, запчасти для дронов, тактическая одежда и т. п.), аксессуары и мелкие товары (1%), автотовары/запчасти/инструменты), их покупают чаще всего менее 5% респондентов.

Читайте: В Минфине разъяснили, что на самом деле означает отмену льготы на международные посылки

Наиболее важные экономические вопросы

Только 3% респондентов включили условия заказа товаров из-за границы в список наиболее важных экономических вопросов. В то же время ключевыми вызовами респонденты считают уровень доходов (59%), цены на продукты (51%) и стоимость коммунальных услуг (44%).

Оценка принципа унификации налоговых правил для украинских магазинов и иностранных маркетплейсов

52% респондентов считают, что украинские магазины и иностранные маркетплейсы должны работать по одинаковым налоговым правилам при продаже своих товаров украинским потребителям. 54% респондентов согласны с утверждением:

«Если украинский бизнес платит НДС при продаже товаров, то аналогичные товары из-за границы также должны подпадать под идентичные налоговые правила».

Треть респондентов (32%) не согласны ни с первым, ни со вторым.

Оценка влияния действующих правил на конкурентную среду

55% респондентов считают, что текущие налоговые правила по отсутствию налогообложения НДС товаров стоимостью до 150 евро из-за границы создают преимущество для зарубежных продавцов украинских товаров, из которых НДС уплачивается. 26% респондентов не согласны с этим утверждением, еще 19% затруднились ответить на этот вопрос.

Ожидаемые последствия от введения единых правил налогообложения

Более половины опрошенных поддерживают идею введения одинаковых правил, ожидая прежде всего дополнительных поступлений в бюджет (59%), поддержки украинского легального бизнеса (58%), обеспечения одинаковых условий для украинских и зарубежных продавцов (56%), уменьшения возможности для «серого» импорта и злоупотреблений (52%) и приближения украинских правил.

В то же время, значительная часть респондентов прогнозирует рост стоимости международных покупок (57%).

Методика опроса

Компания Info Sapiens исследовала отношение респондентов к действующим правилам и потенциальным законодательным изменениям.

Опрос проводился методом CAWI (онлайн-интервью) по заказу Украинского Совета Бизнеса с 8 по 12 апреля 2026 года. Размер выборки: 1500 респондентов, проживающих как в городской, так и в сельской местности на территориях, подконтрольных правительству Украины.

Предыстория

6 мая Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике принял решение рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д, а также принять во втором чтении проект закона № 12360.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 9

stas12345
13 мая 2026, 8:41
Якщо чесно — я в захваті від цієї ідеї. Навіщо платити меньше якщо можно платити більше
1Venger2
13 мая 2026, 10:08
Чергова стаття для ідіотів. Цей закон лобіює інтереси імпортерів. Бо шо ж люди купляють на пряму в Китаї, мають купляти в Аврорі чи Цитрусі. Ціни збільшаться, буде колапс на митниці, паралельно Китай взагалі може відмовитись він нашого «шикарного» ринку збуту. Амазон вже своє слово сказав, що не реєструватиметься в Україні, аналогічно можуть зробити і китайці. Всім прийдеться заплатити за це. Бо з закриттям дешевих товарів з Алі, ціни в Україні полетять вгору!!!
Унилий Бетменцев
13 мая 2026, 10:41
При цьому ті самі цитрусові та аврори завозять фурами через митницю без жодних ПДВ, всі це розуміють. Розводять як котят.
vt313
13 мая 2026, 10:43
Дуже сильно сумніваюсь.
Але ніякого фактажу і аналізу немає, так що все можливо.
Владимир Солдатченков
13 мая 2026, 10:30
Взаємовідносини населення і державою повинні будуватися на довірі. Податок повинен бути постійним без змін у майбутньому. Держава, якщо отримує податкові виплати повинна захищати орендодавців від орендарів в реальному часі і реальними органами влади. У нас, як Закон прийняли і вважають що все працює.
Потім дивляться і констатують що лише 900 громадян України офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду за 2024 рік.
Постає питання хто винен, знову люди, ні чиновники. Хочете отримувати реальні податки працюйте, головою, руками, ногами, а не сидячі за столом з кондиціонером, перекладаючи купу паперів та звітів. А потім констатують що тільки 900 громадян платять податки.
Інша тема податки з депозитів було 10% стало 18% потім ще більше 23%. При тому що дивіденди з акцій 5%. Шановні чиновники в країні біля 30 мільйонів населення, а кількість чиновників та нових офісів все зростає та зростає. Депутатів, як було 450 так і залишилось 450 у Верховній раді.
Що стосується пенсій вже давно слід усім зробити один пенсійний Закон, виплати пенсій від заробітної плати, з однаковим відсотком для нарахування. А то виходить прокурори, поліцейські, держслужбовці, судді тощо самі розумні за 25 років вислуги мають нарахування 50−90 відсотків від зарплати і потім перерахунок від нових встановлених зарплат на тих посадах з яких води пішли на пенсію.
Напрямків реформ дуже багато, було би бажання у влади щось реально змінювати.
Унилий Бетменцев
13 мая 2026, 10:39
При покупці товарів із Європи часто в ціну уже включено VAT (їх ПДВ). Виходить, що українці тепер будуть змушені платити його двічі.
JWT
13 мая 2026, 10:58
Ми і так платимо зараз, тільки для покупок більше 150 Євро.
kadaad1988
13 мая 2026, 11:03
Единственный вывод — барыгам от власти все мало.
crowl
13 мая 2026, 11:06
Дякую 73%
