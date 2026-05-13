Активными покупателями товаров из-за границы являются 31% респондентов, заказывающих товары раз или несколько раз в месяц, 48% респондентов заявили, что заказывают товары раз в несколько месяцев или реже. Совокупно 79% респондентов заявляют, что когда-нибудь покупали товары из-за границы. Об этом говорится в исследовании Info Sapines.
Налог на посылки до 150 евро: как украинцы относятся к возможным изменениям
Что покупают украинцы
Самыми популярными категориями товаров, приобретаемых на международных маркетплейсах, являются одежда/обувь (51%), бытовые товары (51%).
Среди товаров, которые пользуются низкой популярностью — товары милитарного назначения (3%) (например, запчасти для дронов, тактическая одежда
Наиболее важные экономические вопросы
Только 3% респондентов включили условия заказа товаров из-за границы в список наиболее важных экономических вопросов. В то же время ключевыми вызовами респонденты считают уровень доходов (59%), цены на продукты (51%) и стоимость коммунальных услуг (44%).
Оценка принципа унификации налоговых правил для украинских магазинов и иностранных маркетплейсов
52% респондентов считают, что украинские магазины и иностранные маркетплейсы должны работать по одинаковым налоговым правилам при продаже своих товаров украинским потребителям. 54% респондентов согласны с утверждением:
«Если украинский бизнес платит НДС при продаже товаров, то аналогичные товары из-за границы также должны подпадать под идентичные налоговые правила».
Треть респондентов (32%) не согласны ни с первым, ни со вторым.
Оценка влияния действующих правил на конкурентную среду
55% респондентов считают, что текущие налоговые правила по отсутствию налогообложения НДС товаров стоимостью до 150 евро из-за границы создают преимущество для зарубежных продавцов украинских товаров, из которых НДС уплачивается. 26% респондентов не согласны с этим утверждением, еще 19% затруднились ответить на этот вопрос.
Ожидаемые последствия от введения единых правил налогообложения
Более половины опрошенных поддерживают идею введения одинаковых правил, ожидая прежде всего дополнительных поступлений в бюджет (59%), поддержки украинского легального бизнеса (58%), обеспечения одинаковых условий для украинских и зарубежных продавцов (56%), уменьшения возможности для «серого» импорта и злоупотреблений (52%) и приближения украинских правил.
В то же время, значительная часть респондентов прогнозирует рост стоимости международных покупок (57%).
Методика опроса
Компания Info Sapiens исследовала отношение респондентов к действующим правилам и потенциальным законодательным изменениям.
Опрос проводился методом CAWI (онлайн-интервью) по заказу Украинского Совета Бизнеса с 8 по 12 апреля 2026 года. Размер выборки: 1500 респондентов, проживающих как в городской, так и в сельской местности на территориях, подконтрольных правительству Украины.
Предыстория
6 мая Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике принял решение рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д, а также принять во втором чтении проект закона № 12360.
Комментарии - 9
Але ніякого фактажу і аналізу немає, так що все можливо.
Потім дивляться і констатують що лише 900 громадян України офіційно задекларували доходи від здачі майна в оренду за 2024 рік.
Постає питання хто винен, знову люди, ні чиновники. Хочете отримувати реальні податки працюйте, головою, руками, ногами, а не сидячі за столом з кондиціонером, перекладаючи купу паперів та звітів. А потім констатують що тільки 900 громадян платять податки.
Інша тема податки з депозитів було 10% стало 18% потім ще більше 23%. При тому що дивіденди з акцій 5%. Шановні чиновники в країні біля 30 мільйонів населення, а кількість чиновників та нових офісів все зростає та зростає. Депутатів, як було 450 так і залишилось 450 у Верховній раді.
Що стосується пенсій вже давно слід усім зробити один пенсійний Закон, виплати пенсій від заробітної плати, з однаковим відсотком для нарахування. А то виходить прокурори, поліцейські, держслужбовці, судді тощо самі розумні за 25 років вислуги мають нарахування 50−90 відсотків від зарплати і потім перерахунок від нових встановлених зарплат на тих посадах з яких води пішли на пенсію.
Напрямків реформ дуже багато, було би бажання у влади щось реально змінювати.