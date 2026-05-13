Налог на посылки до 150 евро: как украинцы относятся к возможным изменениям

Активными покупателями товаров из-за границы являются 31% респондентов, заказывающих товары раз или несколько раз в месяц, 48% респондентов заявили, что заказывают товары раз в несколько месяцев или реже. Совокупно 79% респондентов заявляют, что когда-нибудь покупали товары из-за границы. Об этом говорится в исследовании Info Sapines.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что покупают украинцы

Самыми популярными категориями товаров, приобретаемых на международных маркетплейсах, являются одежда/обувь (51%), бытовые товары (51%).

Среди товаров, которые пользуются низкой популярностью — товары милитарного назначения (3%) (например, запчасти для дронов, тактическая одежда и т. п. ), аксессуары и мелкие товары (1%), автотовары/запчасти/инструменты), их покупают чаще всего менее 5% респондентов.

Читайте: В Минфине разъяснили, что на самом деле означает отмену льготы на международные посылки

Наиболее важные экономические вопросы

Только 3% респондентов включили условия заказа товаров из-за границы в список наиболее важных экономических вопросов. В то же время ключевыми вызовами респонденты считают уровень доходов (59%), цены на продукты (51%) и стоимость коммунальных услуг (44%).

Оценка принципа унификации налоговых правил для украинских магазинов и иностранных маркетплейсов

52% респондентов считают, что украинские магазины и иностранные маркетплейсы должны работать по одинаковым налоговым правилам при продаже своих товаров украинским потребителям. 54% респондентов согласны с утверждением:

«Если украинский бизнес платит НДС при продаже товаров, то аналогичные товары из-за границы также должны подпадать под идентичные налоговые правила».

Треть респондентов (32%) не согласны ни с первым, ни со вторым.

Оценка влияния действующих правил на конкурентную среду

55% респондентов считают, что текущие налоговые правила по отсутствию налогообложения НДС товаров стоимостью до 150 евро из-за границы создают преимущество для зарубежных продавцов украинских товаров, из которых НДС уплачивается. 26% респондентов не согласны с этим утверждением, еще 19% затруднились ответить на этот вопрос.

Ожидаемые последствия от введения единых правил налогообложения

Более половины опрошенных поддерживают идею введения одинаковых правил, ожидая прежде всего дополнительных поступлений в бюджет (59%), поддержки украинского легального бизнеса (58%), обеспечения одинаковых условий для украинских и зарубежных продавцов (56%), уменьшения возможности для «серого» импорта и злоупотреблений (52%) и приближения украинских правил.

В то же время, значительная часть респондентов прогнозирует рост стоимости международных покупок (57%).

Методика опроса

Компания Info Sapiens исследовала отношение респондентов к действующим правилам и потенциальным законодательным изменениям.

Опрос проводился методом CAWI (онлайн-интервью) по заказу Украинского Совета Бизнеса с 8 по 12 апреля 2026 года. Размер выборки: 1500 респондентов, проживающих как в городской, так и в сельской местности на территориях, подконтрольных правительству Украины.

Предыстория

6 мая Комитет Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике принял решение рекомендовать Парламенту принять за основу и в целом доработанный законопроект № 15112-Д, а также принять во втором чтении проект закона № 12360.