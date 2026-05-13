Индекс возобновления деловой активности упал до трехлетнего минимума — опрос ИЭД

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) три месяца балансировал около нуля, но в апреле упал до минус 0,11. Это самое низкое значение ИВДА с марта 2023 года. Об этом говорится в результатах опроса ЭИД.

Значение ИВДА значительно ухудшилось для больших, средних и малых компаний. Улучшился только показатель ИВДА для микропредприятий, но продолжает оставаться отрицательным и худшим среди всех групп бизнеса (-0,29).

Загруженность производственных мощностей по сравнению с довоенным уровнем в апреле не изменилась: суммарная доля предприятий, работающих на полную или почти полную (с 75 до 99%) мощность, осталась на уровне 60%.

Агрегированный показатель перспектив промышленности (АППП) прервал тенденцию к постепенному росту и, хотя и незначительным образом, снизился с 0,14 до 0,11.

Неопределенность в перспективе трех месяцев осталась без существенных изменений для большинства производственных показателей, кроме экспорта, где она упала более чем на треть — с 20,3% до 12,7%. Только каждый восьмой экспортер не смог спрогнозировать свои квартальные перспективы.

Неопределенность в 6-месячной растет второй месяц подряд как для общеэкономической среды в стране (с 20,1% до 28%), так и для финансово-экономической ситуации на предприятии (с 19,3% до 25,3%).

Производственные результаты

Производственные результаты растут второй месяц подряд, в то же время краткосрочные ожидания в апреле ухудшились, прервав тенденцию роста. Индекс изменений производства существенно вырос с 0,02 до 0,18 благодаря увеличению доли предприятий, которые наращивают объемы производства, — с 18,1 до 26,6%.

Индекс ожидаемых изменений производства упал с 0,43 до 0,34 из-за сужения доли предприятий, планирующих увеличивать объемы производства в ближайшие 3−4 месяца (с 43,7% до 37,1%). Доля планирующих сокращение производства составляет 3,6%.

Портфель новых заказов

Портфель новых заказов резко упал до очередного минимума — 2,9 месяца после 3,8 в марте. Структура портфеля заказов показывает смещение в сторону краткосрочной планировки.

Ценовые ожидания бизнеса в апреле улучшились, особенно в перспективе ближайших месяцев. Доля предприятий, ожидающих роста цен на сырье и материалы через три месяца, сократилась с 64,4% до 51,6%.

Аналогичное усмирение инфляционных прогнозов произошло и по готовой продукции — доля предприятий, ожидающих роста цен, снизилась с 61,4% до 49,3%.

Методика опроса

В ежемесячном опросе New Monthly Enterprises Survey (#NRES) от ИЭД принимают участие до 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины. Опрос проводится на ежемесячной основе с мая 2022 года.