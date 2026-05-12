Главное за вторник: «Укрпочта» запускает систему cashless, Рэй Далио поставил под сомнение статус биткоина
Гражданство Украины станет более доступным для граждан 33 государств
Кабинет Министров значительно расширил перечень стран, граждане которых имеют право на получение украинского паспорта по упрощенной процедуре. Согласно постановлению правительства № 589 от 8 мая, количество таких государств увеличилось с 5 до 33.
Укрпочта запускает безналичные расчеты в селах: что это означает
«Укрпочта» завершила развертывание инфраструктуры для приема платежей банковскими картами во всех населенных пунктах страны — безналичные расчеты отныне доступны как в стационарных, так и в передвижных отделениях, говорится в сообщении компании.
Сема Альтмана подозревают в использовании ресурсов OpenAI для личного обогащения
Комитет Палаты представителей по надзору и генеральные прокуроры шести штатов требуют проверить личные инвестиции руководителя OpenAI Сэма Альтмана в связи с подозрениями в использовании ресурсов компании для личного обогащения в преддверии запланированного первичного публичного размещения акций (IPO).
Рэй Далио поставил под сомнение статус биткоина как «безопасной гавани»
Миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил в X, что, несмотря на популярность, биткоин вряд ли можно назвать защитным активом — и только золото достойно такого звания. Одной из главных причин, почему биткоин не подходит на роль «безопасной гавани», инвестор назвал отсутствие конфиденциальности.
Количество идентификаций через BankID НБУ за квартал выросло на 7%
