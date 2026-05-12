Миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил в Х, что, несмотря на популярность, биткоин вряд ли можно назвать защитным активом — и только золото достойно такого титула. Одной из главных причин, почему биткоин не подходит на роль «безопасной гавани», инвестор назвал отсутствие приватности.
Рэй Далио поставил под сомнение статус биткоина как «тихой гавани»
Позиция Далио
Транзакции записываются в публичный блокчейн и любой может видеть кошельки отправителя и получателя, сумму транзакции. Вот почему, считает Далио, центробанки не спешат закупать первую криптовалюту.
Миллиардер обратил внимание на высокую корреляцию цены биткоина с акциями технологических компаний. Когда трейдеры терпят убытки из-за акций таких фирм, они зачастую продают криптовалютные позиции, чтобы покрыть издержки, заявил основатель Bridgewater.
Бизнесмен считает, что криптовалютный рынок остается сравнительно небольшим и достаточно контролируемым.
«Золото остается единственным в своем роде активом. Золото более распространено, оно прочно укоренилось как защитный инструмент и по-прежнему играет центральную роль в глобальной финансовой системе», ― написал миллиардер в соцсети Х.
Далио уже несколько раз говорил, что биткоин плохо подходит на роль защитного актива. Ранее миллиардер объявил, что квантовые вычисления способны угрожать не только биткоину, но и другим криптовалютам.
