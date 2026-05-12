Рэй Далио поставил под сомнение статус биткоина как «тихой гавани»

Миллиардер и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил в Х , что, несмотря на популярность, биткоин вряд ли можно назвать защитным активом — и только золото достойно такого титула. Одной из главных причин, почему биткоин не подходит на роль «безопасной гавани», инвестор назвал отсутствие приватности.

Позиция Далио

Транзакции записываются в публичный блокчейн и любой может видеть кошельки отправителя и получателя, сумму транзакции. Вот почему, считает Далио, центробанки не спешат закупать первую криптовалюту.

Миллиардер обратил внимание на высокую корреляцию цены биткоина с акциями технологических компаний. Когда трейдеры терпят убытки из-за акций таких фирм, они зачастую продают криптовалютные позиции, чтобы покрыть издержки, заявил основатель Bridgewater.

Бизнесмен считает, что криптовалютный рынок остается сравнительно небольшим и достаточно контролируемым.

«Золото остается единственным в своем роде активом. Золото более распространено, оно прочно укоренилось как защитный инструмент и по-прежнему играет центральную роль в глобальной финансовой системе», ― написал миллиардер в соцсети Х.

Далио уже несколько раз говорил, что биткоин плохо подходит на роль защитного актива. Ранее миллиардер объявил, что квантовые вычисления способны угрожать не только биткоину, но и другим криптовалютам.