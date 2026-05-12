Укрпочта запускает cashless в селах: что это значит

«Укрпочта» завершила развертывание инфраструктуры для приема платежей банковскими картами во всех населенных пунктах страны — безналичные расчеты отныне доступны как в стационарных, так и в передвижных отделениях, говорится в сообщении компании.

Что это дает клиентам

Впервые в истории независимой Украины клиенты могут оплачивать картой или смартфоном через Apple Pay или Google Pay все базовые услуги — от доставки и коммунальных платежей до товаров и подписок. В передвижных отделениях оплата работает при наличии мобильной связи.

Особенно важным сервис станет для жителей прифронтовых общин и военных — оплатить доставку или приобрести необходимые товары картой теперь можно рядом с местом службы, без необходимости искать банкомат или иметь при себе наличные.

Сегодня сеть Укрпочты насчитывает около 26 000 точек присутствия. Именно на этой инфраструктуре компания планирует развивать следующие этапы финансовых сервисов.

Уже летом Укрпочта планирует запустить в передвижных отделениях пополнение карт и выдачу наличных. А впоследствии — до конца года — обеспечить каждого почтальона мобильным устройством, что даст возможность предоставлять базовые финансовые услуги на дому людям с инвалидностью, в частности ветеранам, и пожилым людям.

После запуска «Укрпочта.Банк» все эти услуги можно будет предоставлять в режиме офлайн, то есть даже при отсутствии связи или электроэнергии.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что Кабинет Министров принял решение передать Первый инвестиционный банк (PINbank) из-под управления Фонда государственного имущества в Министерство развития общин и территорий. Этот шаг является частью плана по созданию почтового банка.