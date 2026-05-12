Сема Альтмана подозревают в использовании ресурсов OpenAI для личного обогащения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 мая 2026, 14:25 Читати українською

Сема Альтмана подозревают в использовании ресурсов OpenAI для личного обогащения

Комитет Палаты представителей по надзору и генеральные прокуроры шести штатов требуют проверки личных инвестиций руководителя OpenAI Сэма Альтмана в связи с подозрениями в использовании ресурсов компании для личного обогащения в преддверии запланированного первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Комитет Палаты представителей по надзору и генеральные прокуроры шести штатов требуют проверки личных инвестиций руководителя OpenAI Сэма Альтмана в связи с подозрениями в использовании ресурсов компании для личного обогащения в преддверии запланированного первичного публичного размещения акций (IPO).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Расследование Конгресса и юридическое давление

Комитет Палаты представителей по надзору под руководством Джеймса Комера официально начал расследование возможных конфликтов интересов. Законодатели направили Альтману письмо с требованием предоставить отчетность и документы, касающиеся принципов корпоративного управления OpenAI. Главной целью проверки является выяснение того, не направлялись ли средства, изначально предназначенные для благотворительных целей (поскольку компания создавалась как некоммерческая организация), на искусственное повышение стоимости сторонних фирм, в которых руководство OpenAI имеет личный финансовый интерес.

Параллельно с этим генеральные прокуроры штатов Флорида, Монтана, Небраска, Айова, Западная Вирджиния и Луизиана обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Они призывают главу регулятора Пола Аткинса тщательно изучить поданные для IPO документы, в частности регистрационную форму S-1, которая содержит данные о финансах и потенциальных рисках. Прокуроры подчеркивают, что Альтман не владеет прямой долей в капитале OpenAI, поэтому его личные финансовые интересы могут не совпадать с успехом самой компании.

Связи с портфельными компаниями и судебный иск

Претензии республиканцев основаны на информации о том, что Альтман предлагал OpenAI поддержать проекты, в которые он лично инвестировал. Среди них: энергетическая компания Helion, занимающаяся термоядерным синтезом, и стартап Stoke Space, разрабатывающий ракеты. В частности, обсуждалась возможность создания дата-центров в космосе.

Эти события разворачиваются на фоне судебного противостояния с Илоном Маском. Миллиардер утверждает, что Альтман ввёл его в заблуждение при создании лаборатории, превратив некоммерческий проект в прибыльную структуру. Со своей стороны представители OpenAI заявляют, что Маск знал об этих планах и поддерживал их. Председатель совета директоров Брет Тейлор во время судебного заседания поддержал Альтмана, назвав его действия прозрачными, и отметил, что гендиректор отстранился от обсуждения соглашения с Helion, чтобы избежать конфликта.

Подготовка к масштабному IPO

Ожидается, что выход OpenAI на фондовый рынок станет одним из крупнейших в истории. На частном рынке компания оценивается примерно в 850 миллиардов долларов. Из-за такой капитализации акции разработчика ChatGPT после листинга автоматически попадут в основные индексы и биржевые фонды (ETF), что сделает инвесторами миллионы людей, включая пенсионные фонды штатов. Именно этим прокуроры объясняют необходимость жесткого надзора: риски от действий руководства могут напрямую повлиять на сбережения рядовых граждан.

Читайте также: В суде по делу создателя ChatGPT появился новый миллиардер

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами