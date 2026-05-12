Сема Альтмана подозревают в использовании ресурсов OpenAI для личного обогащения

Комитет Палаты представителей по надзору и генеральные прокуроры шести штатов требуют проверки личных инвестиций руководителя OpenAI Сэма Альтмана в связи с подозрениями в использовании ресурсов компании для личного обогащения в преддверии запланированного первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Расследование Конгресса и юридическое давление

Комитет Палаты представителей по надзору под руководством Джеймса Комера официально начал расследование возможных конфликтов интересов. Законодатели направили Альтману письмо с требованием предоставить отчетность и документы, касающиеся принципов корпоративного управления OpenAI. Главной целью проверки является выяснение того, не направлялись ли средства, изначально предназначенные для благотворительных целей (поскольку компания создавалась как некоммерческая организация), на искусственное повышение стоимости сторонних фирм, в которых руководство OpenAI имеет личный финансовый интерес.

Параллельно с этим генеральные прокуроры штатов Флорида, Монтана, Небраска, Айова, Западная Вирджиния и Луизиана обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Они призывают главу регулятора Пола Аткинса тщательно изучить поданные для IPO документы, в частности регистрационную форму S-1, которая содержит данные о финансах и потенциальных рисках. Прокуроры подчеркивают, что Альтман не владеет прямой долей в капитале OpenAI, поэтому его личные финансовые интересы могут не совпадать с успехом самой компании.

Связи с портфельными компаниями и судебный иск

Претензии республиканцев основаны на информации о том, что Альтман предлагал OpenAI поддержать проекты, в которые он лично инвестировал. Среди них: энергетическая компания Helion, занимающаяся термоядерным синтезом, и стартап Stoke Space, разрабатывающий ракеты. В частности, обсуждалась возможность создания дата-центров в космосе.

Эти события разворачиваются на фоне судебного противостояния с Илоном Маском. Миллиардер утверждает, что Альтман ввёл его в заблуждение при создании лаборатории, превратив некоммерческий проект в прибыльную структуру. Со своей стороны представители OpenAI заявляют, что Маск знал об этих планах и поддерживал их. Председатель совета директоров Брет Тейлор во время судебного заседания поддержал Альтмана, назвав его действия прозрачными, и отметил, что гендиректор отстранился от обсуждения соглашения с Helion, чтобы избежать конфликта.

Подготовка к масштабному IPO

Ожидается, что выход OpenAI на фондовый рынок станет одним из крупнейших в истории. На частном рынке компания оценивается примерно в 850 миллиардов долларов. Из-за такой капитализации акции разработчика ChatGPT после листинга автоматически попадут в основные индексы и биржевые фонды (ETF), что сделает инвесторами миллионы людей, включая пенсионные фонды штатов. Именно этим прокуроры объясняют необходимость жесткого надзора: риски от действий руководства могут напрямую повлиять на сбережения рядовых граждан.

Читайте также: В суде по делу создателя ChatGPT появился новый миллиардер