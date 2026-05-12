Известность системы BankID НБУ среди украинцев продолжает расти. По результатам первого квартала 2026 года количество успешных электронных идентификаций составило 33 миллиона, что на 7% больше по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Количество идентификаций через BankID НБУ за квартал выросло на 7%
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Такое увеличение произошло за счет роста количества успешных электронных идентификаций в:
- некоммерческих абонентов — на 33% до 30,8 млн;
- коммерческих абонентов — на 36% до 2,2 млн.
Новые игроки
В январе-марте 2026 года к BankID НБУ присоединились три новых поставщика услуг. Среди них компания Glovo, которая теперь использует систему для верификации возраста пользователей. Также подключились две новые финансовые компании, специализирующиеся на выдаче скорых онлайн-кредитов.
К концу первого квартала этого года система BankID НБУ насчитывала 38 банков-идентификаторов и 113 абонентов — предоставлятелей услуг.
Возврат платы за BankID
«Минфин» писал, что в системе BankID НБУ с 24 июня 2026 года возобновляются тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком ее абонентам, в частности за их подключение к системе и обработку ею успешных идентификаций пользователей.
Комментарии