Количество идентификаций через BankID НБУ за квартал выросло на 7%

Известность системы BankID НБУ среди украинцев продолжает расти. По результатам первого квартала 2026 года количество успешных электронных идентификаций составило 33 миллиона, что на 7% больше по сравнению с четвертым кварталом 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Такое увеличение произошло за счет роста количества успешных электронных идентификаций в:

некоммерческих абонентов — на 33% до 30,8 млн;

коммерческих абонентов — на 36% до 2,2 млн.

Новые игроки

В январе-марте 2026 года к BankID НБУ присоединились три новых поставщика услуг. Среди них компания Glovo, которая теперь использует систему для верификации возраста пользователей. Также подключились две новые финансовые компании, специализирующиеся на выдаче скорых онлайн-кредитов.

К концу первого квартала этого года система BankID НБУ насчитывала 38 банков-идентификаторов и 113 абонентов — предоставлятелей услуг.

Возврат платы за BankID

«Минфин» писал, что в системе BankID НБУ с 24 июня 2026 года возобновляются тарифы на услуги, предоставляемые Национальным банком ее абонентам, в частности за их подключение к системе и обработку ею успешных идентификаций пользователей.