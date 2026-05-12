12 мая 2026, 8:22 Читати українською

Украинское гражданство станет доступнее для граждан 33 государств

Кабинет Министров значительно расширил список стран, граждане которых имеют право на получение украинского паспорта по упрощенной процедуре. Согласно правительственному постановлению № 589 от 8 мая, количество таких государств возросло с 5 до 33.

Какие страны вошли в обновленный список

В обновленный список вошли: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция,Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Словения, Португалия, Руму Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Что предшествовало

Расширение списка стало возможным благодаря реализации закона о множественном гражданстве. Закон, инициатором которого был президент Владимир Зеленский, был принят Верховной Радой в июне 2025 года, а официально вступил в силу 16 января 2026 года.

Ключевая норма закона предусматривает механизм «взаимного упрощения»: иностранцы из определенных стран легче получают украинское гражданство, а украинцы, соответственно, могут приобретать гражданство этих государств по аналогичным правилам.

Кто выиграет от закона о множественном гражданстве

Новый закон предусматривает, что множественное гражданство смогут иметь дети, которые по рождению получают гражданство Украины и другого государства, дети-граждане Украины, получающие другое гражданство в результате усыновления, украинцы, автоматически приобретающие другое гражданство в результате женитьбы на иностранце.

Также множественное гражданство будет допустимо для иностранцев, которые получают украинское гражданство и происходят из государств, граждане которых могут приобретать гражданство Украины в упрощенном порядке.

Так же и для украинцев, приобретающих гражданство таких государств, может быть допустимо множественное гражданство.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

Oleksii Ch
Oleksii Ch
12 мая 2026, 8:31
Ну, хоча б не Сирія та решта подібних країн з цінним іміграційним ресурсом…
juular
juular
12 мая 2026, 9:04
Хочу побачити охочих до країни мрій з цього переліку.
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
12 мая 2026, 9:22
Садок вишневий коло хати,
індуси на роботу йдуть,
а бангладешці волохаті
оксанок за гараж ведуть!
