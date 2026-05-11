Главное за понедельник: Финмон будет проверять покупку дорогой недвижимости и автомобилей, прогноз курса гривны

Финмониторинг будет проверять покупку дорогой недвижимости и автомобилей
Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельно анализировать крупные наличные операции, используемые для приобретения дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента, сообщил глава ведомства Филипп Пронин в Telegram-канале в понедельник.
Стало известно, когда Украина получит первые средства из кредита на 90 миллиардов евро
Первые выплаты из европейского кредита на поддержку Украины на 2026−2027 годы в размере 90 миллиардов евро могут быть перечислены уже на следующей неделе. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом заседания
Аналитик объяснил, почему укрепилась гривна и чего ожидать от курса на этой неделе
Неделя не обещает быть напряженной. Это скорее межсезонье, когда население занимается «сбором и накоплением» (спрос вяло растет), а бизнес находится в состоянии равновесия без значительных колебаний. Налоговый период начнется только через неделю. Важных и значимых событий нет. Таким образом, речь идет о следовании за мировыми тенденциями и осмыслении последних новостей.
Украинцы теряют интерес к вторичному рынку недвижимости
В течение апреля спрос на вторичное жилье снижался практически по всей территории Украины. Наиболее значительное снижение интереса наблюдалось в Полтавской (-45%), Херсонской (-36%) и Сумской (-19%) областях. Рост спроса в этом месяце зафиксирован только в Винницкой (+12%) и Днепропетровской (+2%) областях.
Баффет: рынки всё больше напоминают не инвестиции, а казино
Легендарный инвестор Уоррен Баффет выразил обеспокоенность ростом спекулятивных настроений на финансовых рынках. По его словам, инвесторы всё больше напоминают игроков в казино.
