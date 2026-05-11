Украинцы теряют интерес ко вторичному рынку недвижимости

В течение апреля спрос на вторичное жилье падал почти по всей территории Украины. Самое существенное уменьшение интереса — в Полтавской (-45%), Херсонской (-36%) и Сумской (-19%) областях. Рост спроса в этом месяце зафиксирован только в Винницкой (+12%) и Днепропетровской (+2%) областях. Об этом говорится в данных DIM .RIA.

Предложение

В течение апреля количество объявлений на вторичном рынке росло по всей территории страны: больше всего — в Киеве (+12%), Харьковской (+10%), Одесской (+8%), Хмельницкой (+8%), Сумской (+8%) областях.

Цены

По данным DIM.RIA, цены на вторичное жилье менялись неравномерно в зависимости от региона. Наибольший скачок произошел в Киевской (+10%) и Черниговской (+6%) областях. Значительное падение цен зафиксировано в Сумской, Кировоградской и Херсонской областях — на 6%.

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области — $16 тыс (+3% по сравнению с мартом). Самое дорогое жилье в Киеве: средняя стоимость в апреле составила около $89 тыс.

Если рассматривать столицу подробнее: дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит почти $179 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $50 тыс.