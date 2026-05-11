Первые начисления по европейскому кредиту в поддержку Украины на 2026−2027 годы на 90 миллиардов евро могут быть отправлены уже в течение следующей недели. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос перед началом заседания
Стало известно, когда Украина получит первые деньги по кредиту на 90 миллиардов евро
Что известно о выплате
«Все, что касается Украины — моя ответственность. Это ответственность Европейской комиссии, поэтому я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем отправить первые платежи», — заявила Кос.
Отвечая на вопрос о том, поможет ли кредит, по ее мнению, остановить войну, она ответила: «Я хотела бы иметь возможность сказать, что эти деньги остановят войну. Я не могу сказать, но эти деньги позволят Украине защищать не только страну, но и Европу и европейские ценности».
Она напомнила, что выплаты рассчитаны до конца 2027 года, в то время как дискуссии о финансировании Украины в следующем многолетнем бюджете ЕС еще продолжаются.
«Но сейчас, в том числе с помощью доноров, я думаю, что мы можем обеспечить достаточно денег или значительную часть денег, не только для воинской части нужд Украины, но и для нормального функционирования государства, ведь частично эти деньги пойдут в государственный бюджет», — сказала она.
Кос добавила, что для этого Украина должна проводить реформы: «И она их внедряет».
Как писал «Минфин», в четверг, 23 апреля,
Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.
Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.
Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно.
