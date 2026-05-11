11 мая 2026, 8:00 Читати українською

Аналитик объяснил, почему укрепилась гривна и что ожидать от курса на этой неделе

Неделя не обещает быть напряжённой. Это скорее межсезонье, когда население занимается «сбором и накоплением» (спрос вяло растёт), а бизнес находится в состоянии равновесия без значительных колебаний. Налоговый период начнётся только через неделю. Важных и сильных событий нет. Итак, это движение в фарватере мировых тенденций и переваривание последних новостей. Об этом написал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Чего ожидать от курса

По словам Шевчишина, в базовом сценарии ожидаем спокойную неделю для курса. Наличный доллар ожидается на уровне 43,75−44,25 грн, наличный евро — на уровне 51,50−52,25 грн.

«Впереди, через неделю, будет веселее. И старт налогового периода, и миссия МВФ в Киев, и детали визита Трампа в Китай, и новый глава ФРС, и голосование в Раде. Итак, пока рынок больше на паузе. Но, как бы там ни было, девальвационный тренд гривны остается. Просто цели еще не достигнуты», — написал аналитик.

Что происходило на рынке

С начала мая официальная гривна укрепилась и к доллару, и к евро. Волшебная палочка НБУ в виде усиленных интервенций сделала свое дело, укрепив котировки гривны.

«Остается единственный вопрос: а зачем тогда нужно было выгонять курс в апреле? Ну и ответ — чтобы „укрепиться“ и приборкать. Ну и, конечно, показать, что курс не только падает, но и укрепляется, потому что это управляемая гибкость. А это уже необходимо, чтобы и импортеры, и экспортеры не ждали лучших времен для покупки или продажи, а работали день за днем», — отмечает Шевчишин.

По отношению к доллару официальная гривна укрепилась на 0,6% до 43,80 грн, официальный евро укрепился на 0,1% до 51,54 грн. Такое движение было исключительно в рамках глобальных тенденций пары EURUSD.

В мире евро укрепился по отношению к доллару как раз на 0,5%. А значит, если евро к гривне укрепился на 0,1%, то доллар нужно было опустить на 0,6%. Что мы и увидели. Наличные курсы почти не изменились. Доллар снизился на 0,1% до 43,89 грн, евро вырос на 0,1% до 51,84 грн.

Рынок в цифрах

  • Межбанк

Активность межбанка немного выросла, в значительной степени за счет большего предложения валюты, в то время как спрос оставался почти без изменений. Скорее всего, здесь сработал фактор зарплатного периода и увеличение продаж валюты экспортерами. Соответственно, за неделю среднесуточный дефицит валюты на межбанке снизился на 5% с 109 млн до 103,5 млн долл., что является минимальным уровнем за последние недели.

  • Наличный рынок

Активность наличного рынка также выросла. Но в отличие от межбанка, большую активность проявляли покупатели (видимо, после получения зарплат, немного подкупили валюты). Именно поэтому и на наличном рынке колебания курса были более сдержанными. Среднесуточный спрос на валюту вырос на 4,8% до 83,3 млн долл. Среднесуточное предложение — на 1,7% до 72,3 млн долл.

Среднесуточный дефицит наличных рынка вырос на 29,5% с 8,8 млн до 11,3 млн долл. Несмотря на значительные темпы роста, общий показатель дефицита на наличном рынке сопоставим с маем прошлого года и значительно меньше уровней конца прошлого и начала этого года (как и должно быть).

Почему гривна укрепилась

«Дело в том, что суммарный дефицит валюты межбанка и наличного рынка продолжил снижаться. Среднесуточный общий дефицит снизился на 2,4% с 118 млн до 115 млн. А вот интервенции НБУ, наоборот, росли. НБУ увеличил валютные интервенции на 0,6% до 783,6 млн долл. Таким образом, внерыночные среднесуточные интервенции НБУ достигли почти 42 млн долл., что на 10% больше показателей прошлой недели и является многонедельным максимумом. Итак, подводя итог, на этой неделе мы стали свидетелями управляемой ревальвации гривны», — пояснил Шевчишин.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

Romanenkas17
Romanenkas17
11 мая 2026, 9:58
Багато зайвого тексту:
— нбу спалили за тиждень для підтримки курсу ще 800 000 000 доларів з золотого запасу. Нічого, кредит на 90 000 000 000 дають, ще можна 2 роки підтримувати трупик ((
