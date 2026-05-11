11 мая 2026, 13:44 Читати українською

Баффет: рынки всё больше напоминают не инвестиции, а казино

Легендарный инвестор Уоррен Баффет выразил обеспокоенность ростом спекулятивных настроений на финансовых рынках. По его словам, инвесторы всё больше напоминают игроков в казино. Об этом пишет журнал Fortune со ссылкой на интервью CNBC.

Легендарный инвестор Уоррен Баффет выразил обеспокоенность ростом спекулятивных настроений на финансовых рынках.

Критика спекуляций

Баффет резко раскритиковал распространение краткосрочных спекуляций, в частности однодневных опционов. Он заявил: «Это не инвестирование и даже не спекуляция. Это азартная игра в чистом виде». По словам Баффета, рынки всегда напоминали «церковь с пристроенным казино», однако сейчас это «казино» стало чрезвычайно привлекательным для масс.

Примеры злоупотреблений

Инвестор также указал на манипуляции с рынками прогнозов. Он привел пример военнослужащего США, который заработал 400 000 долларов, используя инсайдерскую информацию о военной операции против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Также Баффет упомянул о спортсменах, которых уличили в попытках манипулировать ставками на спорт.

Рекордные резервы Berkshire Hathaway

Отсутствие привлекательных объектов для долгосрочного инвестирования вынуждает компанию накапливать денежные средства. По итогам первого квартала 2026 года денежные резервы Berkshire Hathaway достигли исторического рекорда — 397 миллиардов долларов, что значительно больше по сравнению с 373 миллиардами на конец 2025 года. Этот рекорд был установлен в первом квартале под руководством нового генерального директора Грега Абеля, сменившего Баффета на этом посту в конце прошлого года. Значительный рост резервов обусловлен чистой продажей акций на сумму 8,1 миллиарда долларов в течение квартала.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментарии - 3

kadaad1988
kadaad1988
11 мая 2026, 13:55
Биржа всегда была площадкой спекулянтов. Удивительно, что он про это только сейчас заговорил.
Loginnnnn
Loginnnnn
11 мая 2026, 15:42
Потому что он и был одним из главных спекулянтов, а теперь отошел от дел и рассказывает какие там все плохие.
Игорь Коляда
Игорь Коляда
11 мая 2026, 15:49
З*явилося дуже багато фінансових інструментів,що призводить до розмивання поняття інвестиція та перетворення їх у спекуляції.
