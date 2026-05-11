Финмониторинг будет проверять покупку дорогой недвижимости и авто

Государственная служба финансового мониторинга Украины начала отдельно анализировать крупные наличные операции, используемые для приобретения дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента, сообщил глава ведомства Филипп Пронин в Telegram-канале в понедельник.

Что в фокусе

«В фокусе — не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используются для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента», — пояснил Пронин.

Он привел пример приобретения элитного автомобиля стоимостью $100 тыс. (более 4,3 млн грн), подчеркнув, что в таких случаях подтверждение источников средств является необходимостью.

Отдельным маркером риска определены случаи внесения наличных через различные банковские учреждения с повторным использованием одних и тех же документов о доходах.

Глава Госфинмониторинга уточнил, что ведомство анализирует полную картину: суммы, периодичность, связи между операциями и реальное происхождение средств, а не отдельные фрагменты транзакций.

«Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным», — подчеркнул Пронин.

Напомним

Со 2 февраля 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок финансового мониторинга, существенно изменяющий подход к выявлению рисковых операций и взаимодействию между контролирующими органами.