Главные новости среды, 6 мая.
Главное за среду: доллар упал, Венгрия вернула средства
Доллар упал до самого низкого уровня с начала войны на Ближнем Востоке
Доллар продолжил падение и опустился до самого низкого уровня с момента начала войны на Ближнем Востоке после сообщений о том, что США и Иран приближаются к заключению соглашения о её прекращении.
НБУ призвал укрепить состав наблюдательного совета «Сенс Банка» за счет риск-менеджеров
Национальный банк обратил внимание государственного «Сенс Банка» на необходимость укомплектовать наблюдательный совет банка в связи с его неполным составом и недостатком компетенций в сфере риск-менеджмента, сообщил заместитель главы регулятора Дмитрий Олийник во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности.
Минобороны изменит правила мобилизации и медицинского контроля. Что известно
Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизационных процессов, ключевым элементом которой станет обновление системы военно-медицинской экспертизы (ВМЭ), пишет «Громадське».
Налоговые льготы для мобилизованных индивидуальных предпринимателей: кто может не платить налоги
Самозанятые лица (ИП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), вступившие на защиту Украины, имеют право на налоговые льготы.
Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка в полном объеме
