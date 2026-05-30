США расследуют возможные махинации с билетами на ЧМ-2026: ФИФА получила повестки

Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси направили судебные повестки в ФИФА в рамках расследования возможных махинаций по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу 2026 года. Причиной послужили массовые жалобы болельщиков о завышенных ценах. Об этом сообщает Euronews Business.

Главный футбольный орган планеты оказался под юридическим давлением в США всего за две недели до старта Мундиаля. Причина расследования — подозрения во введении покупателей в заблуждение относительно реальной стоимости билетов и точного распределения мест на стадионах. Критики обвиняют организацию в наживе на фанатах, годами ожидавших праздник футбола в своих странах.

Согласно общему заявлению, обнародованному в среду, генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и глава минюста Нью-Джерси Дженнифер Девенпорт требуют от ФИФА предоставить внутреннюю документацию. Следствие хочет выяснить, как формировались цены на билеты, а также по каким критериям определялись и рекламировались категории зрительских мест.

В центре расследования оказались восемь матчей на стадионе MetLife в Нью-Джерси, включая финальный поединок, который состоится 19 июля.

«Ньюйоркцы годами ждали, когда Чемпионат мира придет в их дом. Они заслуживают честного шанса приобрести билеты по доступным ценам», — подчеркнула Летиция Джеймс.

Отдельный блок расследования касается жалоб болельщиков, утверждающих, что получили места в значительно хуже секторах стадиона, чем те, которые они изначально выбирали и оплачивали.

Более того, по словам прокуроров, ФИФА лишь усилила хаос на рынке, когда уже после завершения первого этапа продаж внезапно ввела новую премиальную категорию билетов — «Front Category». Это фактически перетасовало очередность и расположение мест для болельщиков, которые уже успели заплатить свои деньги.

Следователи также тщательно изучают использование так называемого «динамического ценообразования». Это система, при которой стоимость билета меняется в зависимости от спроса, и на чемпионатах мира ее применили впервые в истории.

Удорожание билетов

Сообщается, что цены более чем на 90 матчей турнира постоянно росли в период с октября 2025 года по апрель 2026 года. Так, расследование издания The Athletic показало, что билеты на игры в Мексике и Канаде подорожали примерно на 25%.

«Никто не должен становиться жертвой манипуляций и платить сумасшедшие деньги за билеты на стадион. Фанаты должны быть уверены: билеты, которые они покупают — это именно те билеты, которые они в конце концов получат», — заявила генпрокурор Нью-Йорка.

«ФИФА превратила покупку билетов на Мундиал в настоящий круг ада, где царят неразбериха, искусственный дефицит и космические цены», — добавила глава минюста Нью-Джерси.

Этот скандал разворачивается на фоне того, что предстоящий турнир должен принести организации рекордные 13 миллиардов долларов (11,1 млрд евро), из-за чего она сталкивается с более жесткой критикой как со стороны фанатского сообщества, так и со стороны регуляторных органов.

Жалобы потребителей в ЕС

Судебные претензии в США — это не единичный случай. Еще в марте европейская организация по защите прав потребителей Euroconsumers вместе с сетью «Футбольные болельщики Европы» (FSE) подала официальную жалобу в Европейскую комиссию. Они обвинили ФИФА в злоупотреблении монопольным положением на рынке продаж билетов, назвав ценовую политику «вымогательством» и «грандиозной изменой» болельщиков.

В Еврокомиссии подтвердили получение жалобы и отметили, что дело будет рассмотрено по стандартной процедуре, хотя с тех пор ни о каких новых сдвигах в процессе не сообщалось.

Главная претензия европейских активистов состоит в огромном разрыве между обещаниями футбольного руководства и реальной ситуацией на рынке.

Первоначально ФИФА анонсировала, что билеты на групповой этап будут стартовать от $60. Однако, по данным Euroconsumers, почти никому из реальных болельщиков так и не удалось найти или купить билеты по такой цене.

Кроме того, организация взимает комиссию в размере 15% как с покупателя, так и с продавца, если билет перепродается через ее официальный маркетплейс. В Euroconsumers эту практику называют сверхприбыльной для самой ФИФА, но грубо нарушающей и ограничивающей права потребителей.

«Нужно покончить с этим динамическим ценообразованием и заранее, абсолютно прозрачно объявлять фиксированную стоимость билетов», — подчеркнула Элс Брюггеман, глава отдела политики и правоприменения Euroconsumers.

Сама же ФИФА, позиционирующая себя как некоммерческая организация и уверяющая, что все доходы реинвестируются в развитие 211 национальных ассоциаций-членов, защищает свою модель продаж. Главный аргумент функционеров — беспрецедентный мировой спрос, ведь на матчи турнира поступило более 500 миллионов заявок.

23-й чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Хозяевами турнира впервые стали одновременно 3 страны — Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки. Кроме того, впервые на чемпионате мира примут участие 48 команд вместо 32.

Соревнования будут проходить в формате 12 групп по 4 команды. В плей-офф будут выходить по две сборные и 8 лучших сборных по рейтингу третьих мест. Каждый день в среднем будут проходить по 6 матчей.