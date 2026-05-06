6 мая 2026, 8:22 Читати українською

НБУ призвал усилить набсовет Сенс Банка риск-менеджерами

«Помимо количественного состава, необходимо заполнить все компетенции, которые должны быть в наблюдательном совете.

Что говорят в НБУ

«Помимо количественного состава, необходимо заполнить все компетенции, которые должны быть в наблюдательном совете. В частности, там наблюдается недостаток компетенций в области риск-менеджмента», — отметил заместитель главы НБУ.

Нацбанк получил документы по кандидатам в наблюдательный совет Сенс Банка в августе 2025 года, большинство из них согласовал в сентябре, а часть — в октябре. Один кандидат в процессе отказался от дальнейшего участия в отборе, еще один согласованный кандидат впоследствии сменил работу.

Олийник уточнил, что наблюдательный совет Сенс Банка должен состоять из девяти членов, шесть из которых должны быть независимыми в течение всего срока работы в совете.

Все кандидаты проходили два уровня отбора — квалификационную комиссию и комитет по вопросам надзора, а решения по ним принимались коллегиально и единогласно.

Олейник также сообщил, что НБУ провел в Сенс Банке три инспекционные проверки и три проверки по вопросам финансового мониторинга. Материалы одной из них после решения в марте 2025 года регулятор передал правоохранительным органам.

Кто входит в наблюдательный совет

Согласно информации на сайте Сенс Банка, в настоящее время в наблюдательный совет входят семь человек. Независимыми членами являются председатель совета Николай Гладишенко, а также Олег Мистюк, Александр Щур и Петр Новак; представителями государства — заместитель председателя совета Андрей Свистун, Владислав Власюк и Виталий Зинников, последний — как представитель государства от президента Украины.

Скандал с «пленками Миндича»

Как стало известно из новых «пленок Миндича», опубликованных УП, состав наблюдательного совета государственного Сенс Банка, назначенный 18 июня 2025 года, более чем за месяц до этого обсуждали фигуранты дела «Мидас».

На пленках зафиксирован разговор Александра Цукермана и Василия Веселого, который стал советником руководителя Сенс Банка после его национализации у российских владельцев в 2023 году.

Ранее собеседники УП в деловых кругах называли Веселого «наблюдателем» от Офиса президента за «Сенс Банком», где без него не принималось ни одного решения.

В телефонном разговоре от 9 мая 2025 года Веселый озвучил список желательных членов наблюдательного совета банка.

На данный момент известно, что Министерство финансов Украины уже начало процедуру отбора советника по приватизации. Как говорится в комментарии для «Интерфакс-Украина», руководство Сенс Банка уже предпринимает необходимые действия для подготовки к продаже.

Комментарии - 2

Ivavita
Ivavita
6 мая 2026, 8:54
Пишний відморозився прийти на ТСК. Зараз з Міндічем підберуть «компетентного» ризик- менеджера.
Qwerty1999
Qwerty1999
6 мая 2026, 9:32
Пишний зараз закордоном, а от керівник держфінмону
Пронін морозиться вже не перший раз.
