Госдолг Украины с начала года сократился более чем на 190 миллионов евро

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 мая 2026, 12:22 Читати українською

Госдолг Украины с начала года сократился более чем на 190 миллионов евро

С начала 2026 года государственный и гарантированный государством долг сократился более чем на 190 млн евро. При этом структура долга преимущественно остается льготной и долгосрочной, а доля гарантированного долга в дальнейшем снижается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Госдолг Украины с начала года сократился более чем на 190 миллионов евро

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на 30 апреля 2026 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9 345,5 млрд. грн. (181,2 млрд. евро или $212,0 млрд.) в частности:

  • государственный внешний долг — 7 082,42 млрд грн (75,78%), или 137,3 млрд евро ($160,66 млрд);
  • государственный внутренний долг — 2 003,73 млрд грн (21,44%), или 38,8 млрд евро ($45,45 млрд);
  • гарантированный государством долг — 259,36 млрд грн (2,78%), или 5 млрд евро ($5,88 млрд).

По сравнению с показателями на конец марта 2026 года, объем государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте вырос на 112,5 млрд грн.
В то же время, по сравнению с началом года, долг сократился на 190 млн евро в евро эквиваленте и на $1,3 млрд — в долларовом. Рост долга в апреле в гривневом измерении был обусловлен прежде всего эффектом курсовой переоценки внешних обязательств.

Гарантированный государством долг сокращается

Гарантированный государством долг продолжает сокращаться: за четыре месяца 2026 он уменьшился с 276,7 до 259,4 млрд грн (с 5,55 до 5,03 млрд евро): то есть на 17,3 млрд грн или 6,2%. Его доля в общем долге снизилась с 3,06% до 2,78%.

В частности, с начала года:

  • гарантированный внешний долг уменьшился на 17,64 млрд грн — до 194,75 млрд грн;
  • гарантированный внутренний долг увеличился на 0,32 млрд грн — до 64,61 млрд грн за счет увеличения объема портфельных гарантий.

Кредиторы

В структуре кредиторов государственного и гарантированного государством долга преобладают льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,8%. Наибольшая доля таких обязательств приходится на Европейский Союз — 3623 млрд грн (70,24 млрд евро), или 38,77% общего долга.

Доля государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке, составляет 21,4%, на внешнем рынке — 8,8%, а ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,9%.

Средневзвешенная ставка

По состоянию на конец апреля 2026 средневзвешенная ставка госдолга снизилась до 4,45% против 4,51% в январе 2026 года и 4,6% в апреле 2025 года. В то же время, средневзвешенный срок до погашения составил 13,06 года против 13,39 года в январе 2026 года и 12,1 года в апреле 2025 года.

Таким образом, в годовом измерении долговой портфель стал дешевле и длиннее сроков погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

В валютной структуре государственного и гарантированного государством долга наибольшая доля приходится на:

  • евро — 44,6%,
  • доллар — 22,5%,
  • гривну — 20,6%.

Доли специальных прав заимствования (СДР) и других валют — английских фунтов стерлингов, канадских долларов и японских иен — составляют 9,1% и 3,1% соответственно.

ОВГЗ

В апреле 2026 года Министерство финансов провело 12 аукционов по размещению ОВГЗ и привлекло в госбюджет 16,3 млрд грн в эквиваленте. Также Минфин провел один switch-аукцион на 5,7 млрд. грн.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 31 марта 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг достиг 9 233,03 миллиарда гривен, что в иностранной валюте составил 210,82 миллиарда долларов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Anko
Anko
30 мая 2026, 12:32
#
Вначале прочитал, что долг скоротився на 190 млрд. евро, не поверил, присмотрелся, а — 190 млн. Конечно, супер-достижеиие! Посмотрим, на цифры по итогу 2026 года.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами