Госдолг Украины с начала года сократился более чем на 190 миллионов евро

С начала 2026 года государственный и гарантированный государством долг сократился более чем на 190 млн евро . При этом структура долга преимущественно остается льготной и долгосрочной, а доля гарантированного долга в дальнейшем снижается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 30 апреля 2026 года общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составила 9 345,5 млрд. грн. (181,2 млрд. евро или $212,0 млрд.) в частности:

государственный внешний долг — 7 082,42 млрд грн (75,78%), или 137,3 млрд евро ($160,66 млрд);

государственный внутренний долг — 2 003,73 млрд грн (21,44%), или 38,8 млрд евро ($45,45 млрд);

гарантированный государством долг — 259,36 млрд грн (2,78%), или 5 млрд евро ($5,88 млрд).

По сравнению с показателями на конец марта 2026 года, объем государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте вырос на 112,5 млрд грн.

В то же время, по сравнению с началом года, долг сократился на 190 млн евро в евро эквиваленте и на $1,3 млрд — в долларовом. Рост долга в апреле в гривневом измерении был обусловлен прежде всего эффектом курсовой переоценки внешних обязательств.

Гарантированный государством долг сокращается

Гарантированный государством долг продолжает сокращаться: за четыре месяца 2026 он уменьшился с 276,7 до 259,4 млрд грн (с 5,55 до 5,03 млрд евро): то есть на 17,3 млрд грн или 6,2%. Его доля в общем долге снизилась с 3,06% до 2,78%.

В частности, с начала года:

гарантированный внешний долг уменьшился на 17,64 млрд грн — до 194,75 млрд грн;

гарантированный внутренний долг увеличился на 0,32 млрд грн — до 64,61 млрд грн за счет увеличения объема портфельных гарантий.

Кредиторы

В структуре кредиторов государственного и гарантированного государством долга преобладают льготные ссуды, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,8%. Наибольшая доля таких обязательств приходится на Европейский Союз — 3623 млрд грн (70,24 млрд евро), или 38,77% общего долга.

Доля государственных ценных бумаг, размещенных на внутреннем рынке, составляет 21,4%, на внешнем рынке — 8,8%, а ссуды от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,9%.

Средневзвешенная ставка

По состоянию на конец апреля 2026 средневзвешенная ставка госдолга снизилась до 4,45% против 4,51% в январе 2026 года и 4,6% в апреле 2025 года. В то же время, средневзвешенный срок до погашения составил 13,06 года против 13,39 года в январе 2026 года и 12,1 года в апреле 2025 года.

Таким образом, в годовом измерении долговой портфель стал дешевле и длиннее сроков погашения, что уменьшает стоимость его обслуживания и снижает риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

В валютной структуре государственного и гарантированного государством долга наибольшая доля приходится на:

евро — 44,6%,

доллар — 22,5%,

гривну — 20,6%.

Доли специальных прав заимствования (СДР) и других валют — английских фунтов стерлингов, канадских долларов и японских иен — составляют 9,1% и 3,1% соответственно.

ОВГЗ

В апреле 2026 года Министерство финансов провело 12 аукционов по размещению ОВГЗ и привлекло в госбюджет 16,3 млрд грн в эквиваленте. Также Минфин провел один switch-аукцион на 5,7 млрд. грн.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 31 марта 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг достиг 9 233,03 миллиарда гривен, что в иностранной валюте составил 210,82 миллиарда долларов.