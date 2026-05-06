Налоговые льготы для мобилизованных ФОП: кто может не платить налоги

Самозанятые лица (ФОП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность), вставшие на защиту Украины, имеют право на налоговые льготы. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Кому предоставляются льготы

Такие льготы предоставляются предпринимателям, призванным во время мобилизации или проходящим военную службу по контракту. Важно, чтобы они были зарегистрированы как ФОП или самозанятые лица еще до момента призыва или заключения контракта.

От чего именно освобождаются защитники?

На весь период военной службы (но не ранее 24 февраля 2022) такие лица освобождаются от обязанности:

начислять и уплачивать налог на доходы физических лиц, единый налог, военный сбор и единый взнос;

представлять налоговую отчетность по этим налогам.

Льгота действует даже если у вас есть наемные работники или вы продолжаете получать доход от хозяйственной деятельности во время службы.

Сроки действия льготы

Увольнение начинается с 1-го числа месяца, в котором вас призвали или вы подписали контракт, и продолжается до последнего дня месяца, в котором произошла демобилизация (увольнение со службы).

Как пользоваться правом на освобождение от налогов?

Предоставить в налоговую службу с местом регистрации:

Копию военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу во время мобилизации, на особый период, копию контракта (при отсутствии в контролирующем органе сведений о мобилизации или заключении контракта).