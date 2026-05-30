Банкиры назвали новую весомую угрозу для финсектора Украины — опрос НБУ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 мая 2026, 13:17 Читати українською

Банкиры назвали новую весомую угрозу для финсектора Украины — опрос НБУ

Украинский финансовый сектор демонстрирует высокий запас прочности и остается устойчивым к значительным негативным событиям, однако топ-менеджеры финучреждений назвали новую весомую угрозу для системы. Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2026 года, проведенного Национальным банком Украины.

Банкиры назвали новую весомую угрозу для финсектора Украины — опрос НБУ
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Состояние сектора и ожидания банкиров

Большинство руководителей крупнейших банков, страховых и инвестиционных компаний оценивают текущее состояние финансовой системы как удовлетворительное или хорошее, хотя регулятор зафиксировал незначительное увеличение доли негативных отзывов.

Две трети респондентов не заметили изменений в состоянии финсектора за прошедшие шесть месяцев, в то время как треть опрошенных считает, что ситуация улучшилась. Что касается будущего, то почти 88% топ-менеджеров не ожидают никаких изменений в следующие полгода.

Ни один из участников анкетирования не заявил о «очень низкой» устойчивости системы (аналогично результатам предыдущего исследования за ноябрь 2025 года). Общий уровень рисков оценивается как умеренно высокий или средний.

Склонность финучреждений к риску за последние полгода несколько возросла — об увеличении риска аппетита сообщили более четверти опрошенных. В то же время, две трети заявили, что их подходы к рискам остались неизменными.

Главные угрозы

Полномасштабная война с Россией остается ключевым источником системных рисков для финансового рынка Украины. Однако в структуре других угроз есть изменения:

  • Впервые за весь период наблюдений второе место среди наибольших системных угроз занял риск динамики мировых цен на сырьевые товары.
  • Риск качества человеческого капитала (дефицит квалифицированных кадров), стабильно находившийся в пятерке наибольших угроз с мая 2024 года, опустился на седьмое место.

Также по оценкам руководителей финансовых учреждений, начиная с конца 2023 года, фактор качества законодательства и налоговой системы стабильно входит в топ-10 наибольших рисков.

Читайте также: В Минэкономики назвали главную проблему бизнеса: и это не война

Опрос

Опрос о системных рисках длился с 5 по 20 мая 2026 года. В нем приняли участие руководители 21 банка, 10 страховых компаний и 2 инвестиционных компаний.

Все ответы равноценны и не решались по размеру финучреждения или его доли на рынке.

«Представленные результаты основываются на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы, осуществленной Национальным банком Украины», — говорится в сообщении НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами