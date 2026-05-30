Банкиры назвали новую весомую угрозу для финсектора Украины — опрос НБУ

Украинский финансовый сектор демонстрирует высокий запас прочности и остается устойчивым к значительным негативным событиям, однако топ-менеджеры финучреждений назвали новую весомую угрозу для системы. Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2026 года, проведенного Национальным банком Украины.

Состояние сектора и ожидания банкиров

Большинство руководителей крупнейших банков, страховых и инвестиционных компаний оценивают текущее состояние финансовой системы как удовлетворительное или хорошее, хотя регулятор зафиксировал незначительное увеличение доли негативных отзывов.

Две трети респондентов не заметили изменений в состоянии финсектора за прошедшие шесть месяцев, в то время как треть опрошенных считает, что ситуация улучшилась. Что касается будущего, то почти 88% топ-менеджеров не ожидают никаких изменений в следующие полгода.

Ни один из участников анкетирования не заявил о «очень низкой» устойчивости системы (аналогично результатам предыдущего исследования за ноябрь 2025 года). Общий уровень рисков оценивается как умеренно высокий или средний.

Склонность финучреждений к риску за последние полгода несколько возросла — об увеличении риска аппетита сообщили более четверти опрошенных. В то же время, две трети заявили, что их подходы к рискам остались неизменными.

Главные угрозы

Полномасштабная война с Россией остается ключевым источником системных рисков для финансового рынка Украины. Однако в структуре других угроз есть изменения:

Впервые за весь период наблюдений второе место среди наибольших системных угроз занял риск динамики мировых цен на сырьевые товары.

Риск качества человеческого капитала (дефицит квалифицированных кадров), стабильно находившийся в пятерке наибольших угроз с мая 2024 года, опустился на седьмое место.

Также по оценкам руководителей финансовых учреждений, начиная с конца 2023 года, фактор качества законодательства и налоговой системы стабильно входит в топ-10 наибольших рисков.

Опрос

Опрос о системных рисках длился с 5 по 20 мая 2026 года. В нем приняли участие руководители 21 банка, 10 страховых компаний и 2 инвестиционных компаний.

Все ответы равноценны и не решались по размеру финучреждения или его доли на рынке.

«Представленные результаты основываются на полученных ответах респондентов и могут не совпадать с оценкой рисков финансовой системы, осуществленной Национальным банком Украины», — говорится в сообщении НБУ.