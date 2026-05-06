Минобороны изменит правила мобилизации и медконтроля. Что известно

Что планируют изменить

В ведомстве признают наличие проблем в проведении медосмотров и заявляют о подготовке системных решений для повышения их качества и объективности.

По информации Минобороны, процедура ВЛК уже проходит этап изменений: идет цифровизация процессов, а также оптимизация подходов к проведению медицинских осмотров. Основная цель — минимизировать ошибки и обеспечить достоверное определение пригодности к военной службе.

В министерстве подчеркивают, что ВЛК определяет только факт годности, поэтому при отсутствии жалоб или медицинских документов обследование может ограничиваться базовыми процедурами. В то же время граждане имеют право обжаловать заключение комиссии как в досудебном порядке, так и через суд.

Для усиления контроля за деятельностью комиссий уже введены проверки. В частности, в 2025 году проведено 318 проверок ВЛК, по результатам которых сменено более 130 руководителей комиссий. Это свидетельствует о намерении государства повысить качество медицинского отбора.

Кроме изменений в работе ВЛК, Минобороны готовит более широкую трансформацию мобилизационной системы. Среди ключевых направлений:

интеграция государственных реестров для оперативного обмена данными между системами;

развитие электронного кабинета в приложении «Резерв+» для обновления данных без посещения ТЦК;

предоставление врачам ВЛК доступа к цифровым медицинским историям;

переход к принципу профессионального соответствия при мобилизации вместо массового оповещения;

усовершенствование взаимодействия между ТЦК, Нацполицией и другими органами.

Ожидается, что такие изменения позволят повысить эффективность мобилизации, качество отбора персонала и снизить социальное напряжение. Реформа должна также обеспечить более рациональное использование человеческого ресурса с учетом образования, профессии и состояния здоровья военнообязанных.