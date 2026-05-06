Минобороны изменит правила мобилизации и медконтроля. Что известно

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 мая 2026, 10:42 Читати українською

Минобороны изменит правила мобилизации и медконтроля. Что известно

Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизационных процессов, ключевым элементом которой станет обновление системы военно-врачебной экспертизы (ВЛК), пишет «Громадське».

Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизационных процессов, ключевым элементом которой станет обновление системы военно-врачебной экспертизы (ВЛК), пишет «Громадське».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто планируют изменитьВ ведомстве признают наличие проблем в проведении медосмотров и заявляют о подготовке системных решений для повышения их качества и объективности.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что планируют изменить

В ведомстве признают наличие проблем в проведении медосмотров и заявляют о подготовке системных решений для повышения их качества и объективности.

По информации Минобороны, процедура ВЛК уже проходит этап изменений: идет цифровизация процессов, а также оптимизация подходов к проведению медицинских осмотров. Основная цель — минимизировать ошибки и обеспечить достоверное определение пригодности к военной службе.

Читайте: В Минобороны готовят масштабный перезапуск мобилизации: отменят ли бронирование для большинства граждан

В министерстве подчеркивают, что ВЛК определяет только факт годности, поэтому при отсутствии жалоб или медицинских документов обследование может ограничиваться базовыми процедурами. В то же время граждане имеют право обжаловать заключение комиссии как в досудебном порядке, так и через суд.

Для усиления контроля за деятельностью комиссий уже введены проверки. В частности, в 2025 году проведено 318 проверок ВЛК, по результатам которых сменено более 130 руководителей комиссий. Это свидетельствует о намерении государства повысить качество медицинского отбора.

Кроме изменений в работе ВЛК, Минобороны готовит более широкую трансформацию мобилизационной системы. Среди ключевых направлений:

  • интеграция государственных реестров для оперативного обмена данными между системами;
  • развитие электронного кабинета в приложении «Резерв+» для обновления данных без посещения ТЦК;
  • предоставление врачам ВЛК доступа к цифровым медицинским историям;
  • переход к принципу профессионального соответствия при мобилизации вместо массового оповещения;
  • усовершенствование взаимодействия между ТЦК, Нацполицией и другими органами.

Ожидается, что такие изменения позволят повысить эффективность мобилизации, качество отбора персонала и снизить социальное напряжение. Реформа должна также обеспечить более рациональное использование человеческого ресурса с учетом образования, профессии и состояния здоровья военнообязанных.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+30
Игорь УА
Игорь УА
6 мая 2026, 10:53
#
Це шо, знову платить? По другому кругу будуть обілєчувать?
+
0
JWT
JWT
6 мая 2026, 12:35
#
Ви ще не зрозуміли? Це модель «підписки»
+
0
Игорь УА
Игорь УА
6 мая 2026, 12:39
#
Може банки вже начнуть якісь кредити давать під купівлю цих білих білєтів. 5−7-9% наприклад.
+
0
JWT
JWT
6 мая 2026, 12:44
#
Облікова ставка 15%, тому кредити будуть під 19−20%
+
+135
IrishRepublican
IrishRepublican
6 мая 2026, 10:53
#
В той час, як зграя півнів у балаклавах можуть запхати будь-яку людину на вулиці у бусік, а комісія «лікарів» визнати будь-якого інваліда придатним, белькотання про цифровізацію та удосконалення взаємодії виглядають фарсом та знущанням. Хоча, це не в перший, і не в останній раз.
+
+45
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
6 мая 2026, 11:48
#
Буде працювати так само, як і 28 безпекових угод!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают JWT, Андрей Татра, Игорь УА и 36 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами