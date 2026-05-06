Министерство обороны работает над комплексной реформой мобилизационных процессов, ключевым элементом которой станет обновление системы военно-врачебной экспертизы (ВЛК), пишет «Громадське».
Минобороны изменит правила мобилизации и медконтроля. Что известно
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что планируют изменить
В ведомстве признают наличие проблем в проведении медосмотров и заявляют о подготовке системных решений для повышения их качества и объективности.
По информации Минобороны, процедура ВЛК уже проходит этап изменений: идет цифровизация процессов, а также оптимизация подходов к проведению медицинских осмотров. Основная цель — минимизировать ошибки и обеспечить достоверное определение пригодности к военной службе.
Читайте: В Минобороны готовят масштабный перезапуск мобилизации: отменят ли бронирование для большинства граждан
В министерстве подчеркивают, что ВЛК определяет только факт годности, поэтому при отсутствии жалоб или медицинских документов обследование может ограничиваться базовыми процедурами. В то же время граждане имеют право обжаловать заключение комиссии как в досудебном порядке, так и через суд.
Для усиления контроля за деятельностью комиссий уже введены проверки. В частности, в 2025 году проведено 318 проверок ВЛК, по результатам которых сменено более 130 руководителей комиссий. Это свидетельствует о намерении государства повысить качество медицинского отбора.
Кроме изменений в работе ВЛК, Минобороны готовит более широкую трансформацию мобилизационной системы. Среди ключевых направлений:
- интеграция государственных реестров для оперативного обмена данными между системами;
- развитие электронного кабинета в приложении «Резерв+» для обновления данных без посещения ТЦК;
- предоставление врачам ВЛК доступа к цифровым медицинским историям;
- переход к принципу профессионального соответствия при мобилизации вместо массового оповещения;
- усовершенствование взаимодействия между ТЦК, Нацполицией и другими органами.
Ожидается, что такие изменения позволят повысить эффективность мобилизации, качество отбора персонала и снизить социальное напряжение. Реформа должна также обеспечить более рациональное использование человеческого ресурса с учетом образования, профессии и состояния здоровья военнообязанных.
Комментарии - 6