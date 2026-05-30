Шесть крупнейших экономик ЕС настаивают на объединении рынков капитала

Шесть крупнейших экономик Европейского Союза призвали к ускорению создания Союза рынков капитала, пытаясь сдвинуться с места реформу, которая уже долго буксует в Брюсселе. Об этом говорится в письме, направленном в Европейскую комиссию в пятницу, 29 мая, сообщает Euronews.

Германия, Франция, Испания, Италия, Польша и Нидерланды, известные как группа E6, в письме Европейской комиссии призвали ускорить реализацию проекта Союза рынков капитала. По их мнению, нынешний законодательный процесс в ЕС слишком медленный и мешает реализации реформ, которые могли бы дать толчок экономическому росту и укрепить конкурентоспособность блока.

«Глубшие и более интегрированные рынки капитала являются ключом к раскрытию экономического потенциала Европы и укреплению ее способности действовать во все более сложной глобальной среде», — говорится в письме.

Создание одного рынка капитала считается одним из основных экономических ценностей ЕС. Идея состоит в том, чтобы инвестиции, сбережения и другие финансовые ресурсы могли свободно перемещаться между странами-членами без регуляторных барьеров.

В настоящее время рынки капитала в Евросоюзе в значительной степени регулируются национальным законодательством, создающим фрагментированную среду для бизнеса и инвесторов. Несмотря на многолетние заявления о необходимости завершения интеграции, страны ЕС до сих пор не могут прийти к соглашению о механизмах ее реализации.

Одним из ключевых предложений E6 является передача части полномочий надзорному органу ЕС — Европейскому управлению по ценным бумагам и рынкам (ESMA). Однако некоторые государства не готовы уступать контроль над национальными рынками капитала, что и стало одной из причин затягивания реформы.

Для продвижения законодательных изменений странам E6 необходимо заручиться поддержкой еще не менее девяти государств. По правилам ЕС решение может быть принято только при поддержке не менее 15 стран, вместе представляющих по меньшей мере 65% населения Евросоюза.