Зарплата 100 000 евро: где в Европе после налогов останется больше денег

Годовой оклад в 100 000 евро «грязными» в большинстве европейских стран считается признаком очень высокого дохода, что существенно превышает средние рыночные показатели. Однако реальная сумма, которую работник в конечном счете получает на руки, кардинально отличается в зависимости от страны. Новое исследование Euronews Business демонстрирует налоговый разрыв между разными регионами Европы.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Журналисты рассчитали чистую зарплату для такого сценария: специалист — холост и не имеет детей, а годовая зарплата в 100 000 евро его единственный источник дохода.

Восточная Европа оставляет больше, Западная — забирает половину

Главный вывод исследования — географическое деление. Восточная Европа и страны Балтии позволяют высокооплачиваемым работникам оставлять себе значительно большую часть заработанного, тогда как Западная и Северная Европа облагают такие доходы жесткими прогрессивными налогами и высокими социальными сборами.

Лидером по уровню чистого дохода оказалась Болгария, где из 100 000 евро после налогов он получит на руки 86 930 евро. Это единственная страна в рейтинге, где чистый доход превысил порог в 85%. На противоположной стороне оказалась Бельгия, замыкающая список с результатом в 50 750, то есть государство забирает в виде налогов почти половину заработанного.

Топ-5 стран с высоким чистым доходом (на руки со 100 000 евро):

Болгария — 86 930 евро

Эстония — 74 400 евро

Чехия — 72 800 евро

Мальта — 72 500 евро.

Швейцария — 70 500 евро

Топ-5 стран с самым низким чистым доходом (на руки со 100 000 евро):

Бельгия — 50 750 евро

Дания — 51 500 евро

Швеция — 52 000 евро

Австрия — 54 200 евро

Словения — 55 060 евро

Какая ситуация в крупнейших экономиках Европы

Среди пяти ключевых экономических лидеров региона («большой пятерки») наиболее привлекательные условия для высококвалифицированных кадров предлагает Великобритания — здесь со 100 000 евро чистыми остается 69 900 евро (около 70%).

В Испании и Франции из 100 тысяч евро работник получит 64 200 евро и 63 000 евро соответственно. А вот Германия (57 900 евро) и Италия (56 700 евро) демонстрируют самый высокий уровень фискального давления среди экономических гигантов.

Соседняя с Украиной Польша находится ближе к средине общего рейтинга: после уплаты всех налогов от 100 000 евро у работника остается 60 225 евро.

Контекст: 100 000 евро на фоне реальных заработков европейцев

Несмотря на то, что налоги съедают значительную часть этой суммы, такой оклад все равно остается недостижимым для большинства рядовых жителей Европы.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Швейцария — это единственная страна на континенте, где средняя годовая зарплата холостяка без детей превышает этот уровень и составляет 107 487 евро.

Внутри Евросоюза самый высокий средний показатель имеет Люксембург 77 844 евро. В то же время в большинстве стран ЕС (в 13 из 22 исследуемых) средняя годовая зарплата не дотягивает даже до 50 000 евро, а самая низкая она в Словакии, где в среднем зарабатывают 19 590 евро в год.

Читайте также: Зарплаты в Украине перестали активно расти: 2 области, где сотрудникам платят меньше всего

Самые высокие ставки налога на доходы физлиц

Максимальные ставки налога на доходы физических лиц для граждан с высокими доходами существенно отличаются в разных странах Европы и имеют выраженные региональные особенности.

Высокие предельные ставки обычно действуют в странах Северной и Западной Европы, где они в основном составляют от 45% до 60%. В то же время государства Центральной и Восточной Европы, включая страны Балканского региона, в основном применяют более низкие ставки налогообложения.