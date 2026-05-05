Главное за вторник: ВВП сократился, инвестиции в ОВГЗ бьют рекорды
ВВП Украины сократился впервые за три года — Госстат
Государственная служба статистики зафиксировала отрицательную динамику реального валового внутреннего продукта (ВВП) по итогам первого квартала 2026 года. Показатель снизился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В 2026 году Украину ждут два пика долговых выплат. Аналитик показал, когда придется платить больше всего
В 2026 году самые крупные выплаты по погашению и обслуживанию госдолга придутся на август и ноябрь — 96,8 млрд грн и 94,2 млрд грн соответственно.
Украинцы нашли альтернативу депозитам: вложения в ОВГЗ бьют рекорды
В апреле 2026 года объем вложений юридических лиц в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) был на 28,5 % выше, чем в апреле 2025 года, а вложения физических лиц — более чем на 61,3 % выше по сравнению с прошлым годом.
До 16 тысяч украинцев в Ирландии могут лишиться бесплатного жилья
Тысячи украинцев, нашедших убежище в Ирландии после начала полномасштабной войны, уже этой осенью могут лишиться права на бесплатное проживание.
Нацбанк оштрафовал NovaPay на 8 млн грн. В компании ответили
Национальный банк оштрафовал ООО «НоваПей» (Группа «Новая Почта») почти на 8 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей.
