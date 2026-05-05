5 мая 2026, 15:14 Читати українською

Нацбанк оштрафовал на 8 млн грн NovaPay. В компании ответили

Национальный банк оштрафовал ООО «НоваПей» (Группа «Новая Почта») почти на 8 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей. Об этом говорится в сообщении регулятора от 5 мая.

За что наложили штраф

Департамент инспектирования Национального банка провел плановую проверку ООО «НоваПей» в сентябре — ноябре 2025 года. По ее результатам выявлены нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей.

Позиция компании

«Действительно, по результатам инспекционной проверки НБУ, проведенной в прошлом году, NovaPay получил штраф в размере почти 8 млн грн за нарушение требований платежного законодательства. NovaPay не будет обжаловать это решение НБУ. Мы уплатим штраф в ближайшее время и уже внедрили почти все замечания, на которых акцентировал внимание регулятор. Большая часть замечаний регулятора касалась именно сферы платежей, но мы уже можем заявить о почти полном соответствии законодательству в этой части. Это не повлияло на средства клиентов и стабильность сервисов», — отметили в компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

messenger
5 мая 2026, 15:44
Ну це вже не 90млн як в минулому році
Romanenkas17
5 мая 2026, 16:46
Дзвони в спортлото)). Ти ж так мріяв жити в капіталізмі. не подобається?
torn
5 мая 2026, 16:44
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
