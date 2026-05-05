Нацбанк оштрафовал на 8 млн грн NovaPay. В компании ответили

Национальный банк оштрафовал ООО « НоваПей » (Группа «Новая Почта») почти на 8 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере платежных услуг и защиты прав потребителей. Об этом говорится в сообщении регулятора от 5 мая.

За что наложили штраф

Департамент инспектирования Национального банка провел плановую проверку ООО «НоваПей» в сентябре — ноябре 2025 года. По ее результатам выявлены нарушения требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке, и законодательства о защите прав потребителей.

Позиция компании

«Действительно, по результатам инспекционной проверки НБУ, проведенной в прошлом году, NovaPay получил штраф в размере почти 8 млн грн за нарушение требований платежного законодательства. NovaPay не будет обжаловать это решение НБУ. Мы уплатим штраф в ближайшее время и уже внедрили почти все замечания, на которых акцентировал внимание регулятор. Большая часть замечаний регулятора касалась именно сферы платежей, но мы уже можем заявить о почти полном соответствии законодательству в этой части. Это не повлияло на средства клиентов и стабильность сервисов», — отметили в компании.