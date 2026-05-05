В 2026 году Украину ожидают два пика долговых выплат. Аналитик показал, когда придется платить больше всего

В 2026 году наибольшие выплаты по погашению и обслуживанию госдолга придутся на август и ноябрь — 96,8 млрд грн и 94,2 млрд грн соответственно. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Общий объем долговых выплат

Как отмечает аналитик, согласно майским оценкам Минфина, общий объем долговых выплат в 2026—2032 годах вырос на 11% по сравнению с январским прогнозом — до 5,16 трлн грн.

Это свидетельствует об усилении долговой нагрузки, а пиковыми для Украины могут стать 2027−2028 годы.

Как повлияет меморандум с кредиторами

«Меморандум либо не влияет, либо Минфин не внес данные в статистику, либо это просто формализация ранее достигнутых договоренностей, и соответственно ничего и не нужно вносить», — написал Шевчишин.

Однако, по его словам, ожидания изменились на ближайшие 6 лет. Так, майская оценка выплат и погашений долга с 2026 по 2032 год выросла на 11% до 5,16 трлн грн, против январской оценки 4,66 трлн грн. При этом больше всего возросла именно оценка погашения (+14,3%).

Долговая нагрузка растет. 2027 и 2028 будут пиковыми. «Без помощи здесь никак не перекрыть», — подытожил аналитик.

Как писал ранее «Минфин», по состоянию на 31 марта 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг достиг 9 233,03 миллиарда гривен, что в иностранной валюте составляет 210,82 миллиарда долларов. Львиная доля этой суммы (75,37%) приходится на внешние обязательства правительства и составляет 6 959,18 миллиарда гривен, или 158,9 миллиарда долларов.

Внутренний государственный долг составляет 21,8% от общего объема и равен 2 013,89 млрд гривен (45,98 млрд долларов). Еще 2,82% портфеля приходится на гарантированный государством долг в размере 259,96 млрд гривен (5,94 млрд долларов).