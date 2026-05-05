В 2026 году Украину ожидают два пика долговых выплат. Аналитик показал, когда придется платить больше всего

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 мая 2026, 8:11 Читати українською

В 2026 году Украину ожидают два пика долговых выплат. Аналитик показал, когда придется платить больше всего

В 2026 году наибольшие выплаты по погашению и обслуживанию госдолга придутся на август и ноябрь — 96,8 млрд грн и 94,2 млрд грн соответственно. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

В 2026 году наибольшие выплаты по погашению и обслуживанию госдолга придутся на август и ноябрь — 96,8 млрд грн и 94,2 млрд грн соответственно.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Общий объем долговых выплат

Как отмечает аналитик, согласно майским оценкам Минфина, общий объем долговых выплат в 2026—2032 годах вырос на 11% по сравнению с январским прогнозом — до 5,16 трлн грн.

Это свидетельствует об усилении долговой нагрузки, а пиковыми для Украины могут стать 2027−2028 годы.

Как повлияет меморандум с кредиторами

«Меморандум либо не влияет, либо Минфин не внес данные в статистику, либо это просто формализация ранее достигнутых договоренностей, и соответственно ничего и не нужно вносить», — написал Шевчишин.

Однако, по его словам, ожидания изменились на ближайшие 6 лет. Так, майская оценка выплат и погашений долга с 2026 по 2032 год выросла на 11% до 5,16 трлн грн, против январской оценки 4,66 трлн грн. При этом больше всего возросла именно оценка погашения (+14,3%).

Долговая нагрузка растет. 2027 и 2028 будут пиковыми. «Без помощи здесь никак не перекрыть», — подытожил аналитик.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», по состоянию на 31 марта 2026 года совокупный государственный и гарантированный государством долг достиг 9 233,03 миллиарда гривен, что в иностранной валюте составляет 210,82 миллиарда долларов. Львиная доля этой суммы (75,37%) приходится на внешние обязательства правительства и составляет 6 959,18 миллиарда гривен, или 158,9 миллиарда долларов.

Внутренний государственный долг составляет 21,8% от общего объема и равен 2 013,89 млрд гривен (45,98 млрд долларов). Еще 2,82% портфеля приходится на гарантированный государством долг в размере 259,96 млрд гривен (5,94 млрд долларов).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами