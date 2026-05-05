До 16 тысяч украинцев в Ирландии могут потерять бесплатное жилье

Тысячи украинцев, нашедших убежище в Ирландии после начала полномасштабной войны, уже этой осенью могут лишиться права на бесплатное проживание. Об этом сообщает The Sunday Times.

В чем причина

Ирландское правительство готовится постепенно сворачивать программу размещения украинских беженцев в отелях и других коммерческих объектах.

По словам министра иммиграции Ирландии Колма Брофи, изменения планируют запустить в августе. Процесс будет поэтапным и продлится ориентировочно полгода, то есть не предусматривает одновременного выселения всех жильцов.

Кого затронут новые правила

Под новые правила могут попасть около 16 тысяч украинцев, которые сейчас проживают в отелях и других коммерческих помещениях. Каждый человек должен получить предупреждение за три месяца до необходимости покинуть жилье.

В правительстве объясняют такой шаг желанием устранить так называемую «двухуровневую систему». Речь идет о ситуации, когда часть людей имеет доступ к долгосрочному жилью, тогда как другие остаются во временном размещении.

Брофи заявил, что власти стремятся обеспечить одинаковые правила доступа к жилью для всех. По его словам, украинцы должны искать жилье на тех же условиях, что и люди, которые работают и живут в Ирландии и также находятся в поиске жилья.

В то же время правительство обещает сохранить поддержку для наиболее уязвимых категорий. Речь идет о людях, которые по объективным обстоятельствам не могут самостоятельно найти или оплатить жилье.

Ситуация на рынке аренды в Ирландии

Ситуация на рынке аренды в Ирландии остается сложной: предложений не хватает, а стоимость жилья высока. Несмотря на это, в министерстве считают, что часть украинцев сможет самостоятельно найти альтернативное жилье.

Брофи привел пример прошлого года, когда после завершения контрактов с отелями примерно половина украинцев смогла самостоятельно решить жилищный вопрос.

По его словам, цель правительства — заранее предупредить людей о предстоящих изменениях и дать им достаточно времени для подготовки и поиска других вариантов проживания.

Кроме того, Ирландия планирует постепенно сокращать выплаты местным жителям, принимающим украинцев в своих домах. Сейчас такие домохозяйства получают 600 евро в месяц.

Эту финансовую поддержку будут постепенно уменьшать, а полностью отменить ее планируют к марту 2027 года. Именно тогда должно завершиться действие временной защиты для украинцев в ЕС.

Как писал ранее «Минфин», правительство Ирландии хочет предложить украинцам «щедрый» пакет помощи для возвращения домой, ведь планирует расторгнуть контракты на размещение у себя в стране иностранных беженцев.