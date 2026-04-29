Главное за среду: рост зарплат, Fitch понизил рейтинг Украины
Средняя зарплата в Украине выросла на 7,2% и превысила 30 000 грн — Госстат
Средняя заработная плата в Украине по итогам марта 2026 года составила 30 356 грн. Это на 7,2% больше, чем показатель предыдущего месяца (февраля 2026 года).
Введение НДС для индивидуальных предпринимателей в качестве условия финансирования теперь рассматривает и Еврокомиссия — Bloomberg
Европейский Союз рассматривает возможность введения более жестких условий для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро ($105 млрд). По данным источников, знакомых с ситуацией, получение части средств может зависеть от внедрения непопулярных налоговых изменений для бизнеса.
Fitch Ratings ухудшило прогноз роста ВВП Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста экономики Украины на 2026 год с 2,4% до 1,6%.
Нефтяное ралли продолжается: цены растут на фоне усиления давления США на Иран
Цены на нефть в среду, 29 апреля, продемонстрировали очередной рост, продолжив многодневное ралли. Рынок реагирует на сообщения о намерении США продлить блокаду иранских портов, что грозит длительными перебоями в поставках энергоносителей из ключевого региона Ближнего Востока.
Украина, Аргентина и Пакистан: какие страны имеют наибольшую задолженность перед МВФ
Десятки стран в настоящее время полагаются на Международный валютный фонд, поскольку экономическое давление создает трудности для государственных финансов. Хотя заимствования являются распространенным явлением, на долю нескольких стран приходится непропорционально большая их часть, во главе с Аргентиной, которая значительно опережает остальных.
