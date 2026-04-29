Украина, Аргентина и Пакистан: какие страны больше всего задолжали МВФ

Десятки стран сейчас полагаются на Международный валютный фонд, поскольку экономическое давление создает трудности для государственных финансов. Хотя заимствование является распространенным явлением, на несколько стран приходится непропорционально большая их доля во главе с Аргентиной, которая значительно опережает других. Об этом пишет Visualcapitalist.com со ссылкой на данные МВФ.

Кто больше всего задолжал

Аргентина не просто самый крупный заемщик МВФ, она занимает отдельную лигу, задолжав почти в четыре раза больше, чем следующая по величине страна.

С суммой непогашенных кредитов Аргентины более 60 миллиардов долларов, общий объем отражен в длительном цикле инфляционных кризисов, валютной нестабильности и продолжающихся десятилетиями вперед повторяющихся программ МВФ.

Следующими по величине заемщиками являются Украина, Египет и Пакистан. Между тем, десятки стран, особенно в Африке, задолжали менее 1 миллиарда долларов.

Суринам выделяется скорее в относительном, чем в абсолютном выражении. Эта южноамериканская страна имеет наибольший долг МВФ как долю ВВП, отражающую серьезный экономический кризис в начале 2020-х годов.

После лет неэффективного управления бюджетом, снижения доходов от нефти и роста внешнего долга Суринам объявил дефолт по своим суверенным обязательствам в 2020 году.

Это привело к запуску программы реструктуризации, поддерживаемой МВФ, направленной на стабилизацию государственных финансов и сдерживание инфляции. Процесс корректировки включал в себя значительные меры жесткой экономии и девальвацию валюты.

Почему страны обращаются в МВФ

Обычно страны ссужают средства у МВФ в периоды экономических трудностей. Эти ситуации часто делятся на несколько распространенных категорий:

Кризис платежного баланса: когда страны не могут оплачивать импорт или обслуживать внешний долг.

Валютная нестабильность: резкая девальвация или потеря валютных резервов.

Фискальные дисбалансы: большой государственный дефицит и рост госдолга .

Например, Аргентина неоднократно обращалась за помощью к МВФ во время инфляционного и валютного кризисов, в то время как такие страны как Шри-Ланка и Пакистан обращались к МВФ во время серьезного давления внешнего долга.

Как работает долг МВФ

В отличие от традиционных ссуд, финансирование МВФ деноминировано в специальных правах заимствования (СПЗ) — международном резервном активе, созданном МВФ. СДР базируются на корзине основных валют:

доллар США

Евро

Китайский юань

Японская иена

Британский фунт

Страны получают ассигнования или ссуды в виде СДР, которые затем можно обменять на твердую валюту. Для этого набора данных данные МВФ были конвертированы в доллары США (примерно 1,44 доллара по СДР).

Выдающаяся роль Африки среди заемщиков

Африка отличается не размером ссуд МВФ, а их распространенностью. Континент имеет наибольшее количество стран-заемщиков, что отражает постоянные структурные проблемы, делающие внешнее финансирование постоянной необходимостью.