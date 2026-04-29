Нефтяное ралли продолжается: цены растут на фоне усиления давления США на Иран

Цены на нефть в среду, 29 апреля, продемонстрировали очередной рост, продолжая многодневное ралли. Рынок реагирует на сообщения о намерениях США продлить блокаду иранских портов, что чревато длительными перебоями в поставках энергоносителей из ключевого региона Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 09:47 фьючерсы на нефть Brent со снабжением в июне выросли на $1,11, или на 1%, до $112,37 за баррель, поднявшись уже восьмой день подряд. Июньский контракт завершается в четверг, в то время как более активный июльский контракт торговался на уровне $105,32, рост составил 0,88%.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) со снабжением в июне поднялись на 51 цент, или 0,51%, до $100,44 за баррель после роста на 3,7% в предыдущей сессии. Это уже седьмой день роста с последних восьми торговых сессий.

Блокада как инструмент давления

По данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Сообщается, что Трамп избрал стратегию дальнейшего давления на иранскую экономику и нефтяной экспорт, препятствуя любому судоходству в порты страны и из них.

В настоящее время конфликт находится в тупике:

Иран держит закрытый Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа (СПГ).

США продолжают блокаду портов, требуя от Тегерана прекращения ядерной программы.

Тегеран, в свою очередь, требует репараций за последний раунд боевых действий, смягчение санкций и определенный контроль над Ормузским проливом.

Выход ОАЭ из ОПЕК и истощение запасов

Инвесторы также анализируют последствия неожиданного решения ОАЭ выйти из состава ОПЕК. Аналитики ING отмечают, что в среднесрочной перспективе это может означать увеличение предложения на рынке, однако для реализации этого потенциала необходимо сначала разрешить кризис в Персидском заливе и восстановить свободное судоходство.

Кроме того, блокада Ормузского пролива уже вынуждает рынок активно использовать мировые запасы. По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США падают вторую неделю подряд — за последний отчетный период они сократились на 1,79 млн баррелей. Еще более существенно упали запасы бензина — на 8,47 млн баррелей.