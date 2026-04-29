Нефтяное ралли продолжается: цены растут на фоне усиления давления США на Иран

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 апреля 2026, 11:45 Читати українською

Нефтяное ралли продолжается: цены растут на фоне усиления давления США на Иран

Цены на нефть в среду, 29 апреля, продемонстрировали очередной рост, продолжая многодневное ралли. Рынок реагирует на сообщения о намерениях США продлить блокаду иранских портов, что чревато длительными перебоями в поставках энергоносителей из ключевого региона Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на 09:47 фьючерсы на нефть Brent со снабжением в июне выросли на $1,11, или на 1%, до $112,37 за баррель, поднявшись уже восьмой день подряд. Июньский контракт завершается в четверг, в то время как более активный июльский контракт торговался на уровне $105,32, рост составил 0,88%.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) со снабжением в июне поднялись на 51 цент, или 0,51%, до $100,44 за баррель после роста на 3,7% в предыдущей сессии. Это уже седьмой день роста с последних восьми торговых сессий.

Блокада как инструмент давления

По данным Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к длительной блокаде Ирана. Сообщается, что Трамп избрал стратегию дальнейшего давления на иранскую экономику и нефтяной экспорт, препятствуя любому судоходству в порты страны и из них.

В настоящее время конфликт находится в тупике:

  • Иран держит закрытый Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа (СПГ).
  • США продолжают блокаду портов, требуя от Тегерана прекращения ядерной программы.
  • Тегеран, в свою очередь, требует репараций за последний раунд боевых действий, смягчение санкций и определенный контроль над Ормузским проливом.

Выход ОАЭ из ОПЕК и истощение запасов

Инвесторы также анализируют последствия неожиданного решения ОАЭ выйти из состава ОПЕК. Аналитики ING отмечают, что в среднесрочной перспективе это может означать увеличение предложения на рынке, однако для реализации этого потенциала необходимо сначала разрешить кризис в Персидском заливе и восстановить свободное судоходство.

Читайте также: ОАЭ заявили о намерении выйти из OPEC и OPEC+ уже с 1 мая

Кроме того, блокада Ормузского пролива уже вынуждает рынок активно использовать мировые запасы. По данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США падают вторую неделю подряд — за последний отчетный период они сократились на 1,79 млн баррелей. Еще более существенно упали запасы бензина — на 8,47 млн баррелей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает KingSalmon и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами