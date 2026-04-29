Введение НДС для ФЛП как условие финансирования теперь рассматривает и Еврокомиссия — Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность введения более строгих условий для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро ($105 млрд). По данным источников, знакомых с ситуацией, получение части средств может зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

План, обсуждаемый Европейской комиссией, касается 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, запланированной на этот год.

Обсуждения сосредоточены на изменении льготного налогового режима, применяемого в настоящее время к части украинских компаний. Первоначально он был введен для самозанятых и малого бизнеса и предусматривает минимальную ставку 5% дохода. По оценкам Министерства финансов Украины, его пересмотр может приносить бюджету более 40 млрд грн ($907 млн) ежегодно.

В Министерстве финансов и среди международных доноров считают, что такая система истощает бюджет в военное время, искажает конкуренцию и способствует сохранению значительной теневой экономики.

Предложение предусматривает, что компании, ныне работающие по льготной системе и имеющие годовой доход более 4 млн грн, должны платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС).

В то же время, потенциально под новые условия подпадает лишь часть всей помощи ЕС, которая входит в двухлетний пакет: около 60 млрд евро составляет оборонная поддержка, остальные — макрофинансовая помощь и программа Ukraine Facility для финансирования бюджета.

В Еврокомиссии заявили, что интенсивно работают над согласованием меморандума о взаимопонимании, который будет определять условия финансирования, но деталей не раскрыли.

Там также подчеркнули, что ЕС традиционно согласовывает свою программу реформ с МВФ и эта практика сохраняется. Цель — как можно быстрее завершить переговоры по амбициозному пакету реформ, который должен укрепить украинскую экономику и ускорить ее интеграцию в ЕС.

Непопулярные решения

Впрочем, такие инициативы могут вызвать напряжение в украинском обществе, ведь предложенные изменения крайне непопулярны. Дополнительные сложности создает и противостояние между парламентом и президентом Владимиром Зеленским.

Украина долгое время добивалась разблокирования финансирования со стороны ЕС, которое задерживалось из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его поражение на парламентских выборах в начале месяца открыло путь к началу выплат еще до конца квартала.

Хотя новые условия не касаются ключевой оборонной помощи, их внедрение может столкнуться с трудностями.

Ранее в этом году парламент отказался изменять налоговую систему, в частности расширять перечень подлежащих налогообложению НДС импортных посылок — еще одно требование МВФ. В то же время в Офисе президента обвиняли Минфин в чрезмерной уступчивости перед Фондом.

Последующие транши МВФ

Дальнейшие транши МВФ зависят от реализации этих и других мер по усилению фискальной политики, направленным на сокращение теневой экономики. В то же время, Украина уже пропустила мартовский дедлайн для внесения изменений в законодательство. Следующий крайний срок — июнь, когда ожидается очередной пересмотр программы МВФ.

Фонд уже выделил $1,5 млрд в рамках действующей программы, тогда как следующий транш в размере около $700 млн остается под вопросом.

Из-за блокирования налоговых изменений в парламенте украинские чиновники и МВФ обсуждали возможность отсрочки внедрения НДС для самозанятых примерно в год во время весенних собраний Фонда.

В то же время МВФ настаивает, чтобы парламент принял изменения по налогообложению посылок уже до июня. В Минфине заявили, что соответствующий законопроект в скором времени будет подан в Верховную Раду, однако шансы на его принятие остаются низкими.

Даже если Украине удастся выиграть немного времени, в перспективе придется реформировать налоговую систему в соответствии с правилами ЕС в рамках переговоров о вступлении. Это, в частности, предполагает упразднение отдельных льгот. В то же время, доноры могут рассмотреть альтернативные способы увеличения доходов бюджета или сокращения теневой экономики.