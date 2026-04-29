29 апреля 2026, 15:56 Читати українською

Введение НДС для ФЛП как условие финансирования теперь рассматривает и Еврокомиссия — Bloomberg

Европейский Союз рассматривает возможность введения более строгих условий для предоставления Украине кредита в размере 90 млрд евро ($105 млрд). По данным источников, знакомых с ситуацией, получение части средств может зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg.

План, обсуждаемый Европейской комиссией, касается 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, запланированной на этот год.

Обсуждения сосредоточены на изменении льготного налогового режима, применяемого в настоящее время к части украинских компаний. Первоначально он был введен для самозанятых и малого бизнеса и предусматривает минимальную ставку 5% дохода. По оценкам Министерства финансов Украины, его пересмотр может приносить бюджету более 40 млрд грн ($907 млн) ежегодно.

В Министерстве финансов и среди международных доноров считают, что такая система истощает бюджет в военное время, искажает конкуренцию и способствует сохранению значительной теневой экономики.

Предложение предусматривает, что компании, ныне работающие по льготной системе и имеющие годовой доход более 4 млн грн, должны платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС).

В то же время, потенциально под новые условия подпадает лишь часть всей помощи ЕС, которая входит в двухлетний пакет: около 60 млрд евро составляет оборонная поддержка, остальные — макрофинансовая помощь и программа Ukraine Facility для финансирования бюджета.

В Еврокомиссии заявили, что интенсивно работают над согласованием меморандума о взаимопонимании, который будет определять условия финансирования, но деталей не раскрыли.

Там также подчеркнули, что ЕС традиционно согласовывает свою программу реформ с МВФ и эта практика сохраняется. Цель — как можно быстрее завершить переговоры по амбициозному пакету реформ, который должен укрепить украинскую экономику и ускорить ее интеграцию в ЕС.

Непопулярные решения

Впрочем, такие инициативы могут вызвать напряжение в украинском обществе, ведь предложенные изменения крайне непопулярны. Дополнительные сложности создает и противостояние между парламентом и президентом Владимиром Зеленским.

Украина долгое время добивалась разблокирования финансирования со стороны ЕС, которое задерживалось из-за позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его поражение на парламентских выборах в начале месяца открыло путь к началу выплат еще до конца квартала.

Хотя новые условия не касаются ключевой оборонной помощи, их внедрение может столкнуться с трудностями.

Ранее в этом году парламент отказался изменять налоговую систему, в частности расширять перечень подлежащих налогообложению НДС импортных посылок — еще одно требование МВФ. В то же время в Офисе президента обвиняли Минфин в чрезмерной уступчивости перед Фондом.

Последующие транши МВФ

Дальнейшие транши МВФ зависят от реализации этих и других мер по усилению фискальной политики, направленным на сокращение теневой экономики. В то же время, Украина уже пропустила мартовский дедлайн для внесения изменений в законодательство. Следующий крайний срок — июнь, когда ожидается очередной пересмотр программы МВФ.

Фонд уже выделил $1,5 млрд в рамках действующей программы, тогда как следующий транш в размере около $700 млн остается под вопросом.

Из-за блокирования налоговых изменений в парламенте украинские чиновники и МВФ обсуждали возможность отсрочки внедрения НДС для самозанятых примерно в год во время весенних собраний Фонда.

В то же время МВФ настаивает, чтобы парламент принял изменения по налогообложению посылок уже до июня. В Минфине заявили, что соответствующий законопроект в скором времени будет подан в Верховную Раду, однако шансы на его принятие остаются низкими.

Даже если Украине удастся выиграть немного времени, в перспективе придется реформировать налоговую систему в соответствии с правилами ЕС в рамках переговоров о вступлении. Это, в частности, предполагает упразднение отдельных льгот. В то же время, доноры могут рассмотреть альтернативные способы увеличения доходов бюджета или сокращения теневой экономики.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 4

Fuzzy
29 апреля 2026, 16:24
Як взяти у ЄС — то почекайте років 10, а як умови висувати — так «ви ж вже майже в ЄС».
теоретики бабціни…
Romanenkas17
29 апреля 2026, 16:24
Правильно, добивати потрібно їх бізнес. Нехай побачать реальну европу, а не казки з мультфільмів. Ще й залишки підприємств потрібно побанкротити, позакривати, навіщо європі конкуренти — Rosava наприклад закрити, а людей на м’ясо.
zevs1
29 апреля 2026, 16:26
МВФ и ЕС варит Украину как лягушку.
Печально конечно это всё закончится для нашей страны.
neverice
29 апреля 2026, 17:12
Тут дуже важливо чітко розрізняти мету — наповнення бюджету чи скорочення тіньової економіки. І саме так позиціонувати ці зміни.
Всі знають, що частина бізнесу «оптимізує» податки через ФОП. І це зовсім не «бідний» бізнес. Вони оптимізують тому, що є можливість це зробити. Тому податок б'є в першу чергу по чесним, а хитрі як були в тіні, так і залишаться.
З посилками та сама проблема — якщо боротись з контрабандою, то введіть походження товару для бізнесу. А якщо «наповнити бюджет» — то знову ж таки, б'є по звичайним людям з їх посилками за $10, а контрабанду це не сильно зачепить (яку возять контейнерами, а не посилочками по 0,5 кг).
Тому і є спротив — ці закони не вирішують проблем, вони лише намагаються зібрати ще більше податків.
