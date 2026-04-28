Главное за вторник: график поступления 90 млрд евро, НДС для ФЛП не отменен
90 млрд евро для Украины: Минфин обнародовал график поступлений
Первые поступления средств в рамках европейской финансовой помощи Украине в размере 90 млрд евро на 2026−2027 годы ожидаются в мае-июне этого года.
Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС с 2028 года
Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал быстрое вступление Украины в Европейский союз (ЕС) нереалистичным. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 27 апреля, во время визита в гимназию имени Карла Великого в Марсберге, Северный Рейн-Вестфалия.
Введение НДС для индивидуальных предпринимателей не отменили: стало известно, какую отсрочку может предоставить МВФ
Кабинет Министров Украины и Международный валютный фонд приблизились к завершающему этапу переговоров об обязательной уплате налога на добавленную стоимость физическими лицами-предпринимателями. Рассматривается возможность переноса этой фискальной инициативы на следующий год.
ОАЭ заявили о намерении выйти из ОПЕК и ОПЕК+ уже с 1 мая
ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ в самый неблагоприятный для нефтяного картеля момент — пока война с Ираном парализует поставки через Ормузский пролив.
Европе грозит рецессия из-за кризиса в Ормузском проливе — прогноз RBC
Европе грозит рецессия, если кризис вокруг Ормузского пролива не будет урегулирован в течение месяца, считает директор по инвестициям в облигации RBC BlueBay Asset Management Марк Даудинг.
