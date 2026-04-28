українська
28 апреля 2026, 8:42 Читати українською

90 млрд евро для Украины: Минфин обнародовал график поступления

Первые поступления средств в рамках европейской финансовой помощи Украине в объеме 90 млрд евро на 2026−2027 годы ожидаются в мае-июне. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Первые поступления средств в рамках европейской финансовой помощи Украине в объеме 90 млрд евро на 2026−2027 годы ожидаются в мае-июне.

Какой механизм

В ведомстве отметили, что финансирование будет осуществляться через совместные заимствования ЕС на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Это второй случай масштабных совместных долговых обязательств Евросоюза после пандемии. Деньги начнут поступать в страну, вероятно, уже в мае-июне.

Ожидается, что в 2026 и 2027 году Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно. В частности, в 2026 году:

  • 16,7 млрд евро будет направлено на социальную бюджетную поддержку;
  • 28,3 млрд евро — на оборонные нужды.

Бюджетная поддержка будет предоставлена в следующем формате:

  • 8,35 млрд евро — в виде макрофинансовой помощи,
  • 8,35 млрд евро — через Ukraine Facility.

В общей сложности за два года примерно 30 млрд из 90 млрд евро пойдут на бюджетную поддержку через действующие инструменты финансовой помощи, остальные 60 млрд евро — на военную помощь нашей стране.

«По утверждению кредита Ukraine Support Loan Украина и Европейский Союз продолжают технические консультации с целью согласования окончательных параметров соглашения. В частности, идет обсуждение количества и объемов траншей», — добавили в Минфине.

Там напомнили, что по условиям программы, Украина будет возвращать ссуду только после того, как россия выплатит репарации за нанесенный ущерб. Если же репараций не будет, ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения этого долга. Украина также не будет обязана возвращать ссуду, если россия не компенсирует Киеву причиненный войной ущерб.

Как писал «Минфин», в четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan объемом до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 2

PavloSV
PavloSV
28 апреля 2026, 9:30
Хай скинуть ще графік надходжень двушок на мацкву.
Aleksandr09
Aleksandr09
28 апреля 2026, 10:45
«Давайте не будем трогать мою сестру, она моя сестра" — Миндич
