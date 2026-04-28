Введение НДС для ФЛП не отменили: стало известно, какую отсрочку может дать МВФ

Кабинет Министров Украины и Международный валютный фонд приблизились к заключительному этапу переговоров об обязательной уплате налога на добавленную стоимость физическими лицами-предпринимателями. Рассматривается возможность переноса этой фискальной инициативы на следующий год. Об этом сообщает Forbes Ukraine 28 апреля.

Майская миссия и изменение приоритетов

По словам правительственного источника, который дал комментарий на условиях анонимности в связи с деликатностью вопроса, окончательное решение об отсрочке введения новых налоговых норм ожидается уже в ближайшее время. «Окончательное согласование этого вопроса состоится во время визита миссии МВФ в Киев в мае», — отметил чиновник.

В настоящее время в ходе встреч с руководством МВФ украинские высокопоставленные чиновники договорились сосредоточиться на усилении борьбы с теневым сектором экономики. Основные усилия будут направлены на противодействие контрабанде табачных изделий, выплате заработной платы «в конвертах» и искусственному дроблению бизнеса через систему ФЛП с целью уклонения от уплаты налогов.

Изменения в законодательстве и усиление контроля

По словам собеседника из правительства, предварительная концепция реформ предусматривает как обновление законодательной базы, так и повышение эффективности работы ключевых ведомств: Государственной налоговой службы, таможни и Бюро экономической безопасности (БЭБ).

В числе конкретных мер предлагается на законодательном уровне запретить выплату только минимальной заработной платы для определенных профессий, если этот показатель существенно ниже среднерыночного уровня в соответствующей отрасли. Кроме того, инициатива предусматривает введение жестких санкций против крупных компаний, которые избегают перехода на общую систему налогообложения и продолжают работать через разветвленную сеть связанных индивидуальных предпринимателей.

История вопроса и требования кредиторов

Переговоры проходят в рамках согласованной на техническом уровне 17−21 ноября новой 48-месячной программы расширенного финансирования (EFF). Этот документ содержит 16 структурных ориентиров для Кабмина и Верховной Рады. Также программа изначально включала четыре обязательных предварительных условия (prior actions) для ее запуска. Хотя после последних консультаций с Фондом статус этих условий был отменен, предусмотренные ими меры все равно остаются ключевыми ориентирами в рамках финансирования.

В декабре 2025 года Министерство финансов вынесло на общественное обсуждение законопроект, который обязывал бы индивидуальных предпринимателей с годовым доходом свыше 1 миллиона гривен уплачивать НДС. Документ вызвал резкую критику со стороны делового сообщества и экономистов. Пытаясь найти компромисс между бизнесом и международными партнерами, правительство инициировало дискуссию с МВФ о повышении порога дохода до 2−4 миллионов гривен. Однако, как сообщила впоследствии премьер-министр Украины Юлия Свириденко, в Фонде признали эту идею слишком деликатной и неконструктивной.

Макроэкономика малого бизнеса

По данным аналитической платформы OpenDataBot, малый бизнес остается основным источником поступлений в государственный бюджет. По итогам 2025 года украинские физические лица-предприниматели уплатили 59 миллиардов гривен единого налога. При этом абсолютное большинство этой суммы — 80% (почти 47,8 миллиарда гривен) — поступило от плательщиков третьей группы упрощенной системы налогообложения. Кроме того, предпринимательская активность продолжает расти: только за первый квартал 2026 года чистый прирост количества ФЛП составил более 11 тысяч человек (зарегистрировано почти 64 тысячи новых против 52,6 тысячи закрытых).