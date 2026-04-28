Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал скорейшее вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) нереалистичным. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 27 апреля, во время визита в гимназию Карола Великого в Марсберге, Северный Рейн-Вестфалию, пишет DW.
Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС с 2028 года
Это не сработает
«Это не сработает. 1 января 2028 также нереалистично», — прокомментировал Мерц.
Он обосновал это невозможностью принять в ЕС страну, которая находится в состоянии войны. «Война должна закончиться», — добавил Мерц.
Кроме того, по его словам, Украина должна выполнить все условия. «Например, верховенство права. Вопрос коррупции также улучшился, но это все еще недостаточно хорошо», — цитирует канцлера агентство Reuters.
ЕС должен что-то предложить Украине
В то же время Мерц подчеркнул, что ЕС должен предложить Украине, поскольку, по его мнению, в случае мирного урегулирования часть территорий Украины может остаться не под ее контролем.
По словам канцлера, если Зеленский согласится на такой сценарий, ему придется объяснить украинцам это решение, в частности через референдум, показав, что Украина открыла путь в Европу.
«Мы должны дать убедительный ответ на этот вопрос», — сказал Мерц, добавив, что именно поэтому на саммите ЕС предложил шаги по постепенному сближению Украины с Евросоюзом. В качестве примера, отметил он, Украина может иметь статус члена Европейской Комиссии или члена Европейского парламента без права голоса. По его словам, эти идеи получили значительную поддержку.
«Якісь чутки ходили, але я до них поки що ставлюся дуже обережно. Чому? Я казав наступне, і хочу це підкреслити, бо вважаю, що це важливо, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 27-го року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге: я хочу конкретну дату», — наголосив він
«Це конкретика, з конкретною датою, а мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу», — зазначив президент.