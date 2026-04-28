Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС с 2028 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал скорейшее вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) нереалистичным. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 27 апреля, во время визита в гимназию Карола Великого в Марсберге, Северный Рейн-Вестфалию, пишет DW.

Это не сработает

«Это не сработает. 1 января 2028 также нереалистично», — прокомментировал Мерц.

Он обосновал это невозможностью принять в ЕС страну, которая находится в состоянии войны. «Война должна закончиться», — добавил Мерц.

Кроме того, по его словам, Украина должна выполнить все условия. «Например, верховенство права. Вопрос коррупции также улучшился, но это все еще недостаточно хорошо», — цитирует канцлера агентство Reuters.

ЕС должен что-то предложить Украине

В то же время Мерц подчеркнул, что ЕС должен предложить Украине, поскольку, по его мнению, в случае мирного урегулирования часть территорий Украины может остаться не под ее контролем.

По словам канцлера, если Зеленский согласится на такой сценарий, ему придется объяснить украинцам это решение, в частности через референдум, показав, что Украина открыла путь в Европу.

«Мы должны дать убедительный ответ на этот вопрос», — сказал Мерц, добавив, что именно поэтому на саммите ЕС предложил шаги по постепенному сближению Украины с Евросоюзом. В качестве примера, отметил он, Украина может иметь статус члена Европейской Комиссии или члена Европейского парламента без права голоса. По его словам, эти идеи получили значительную поддержку.