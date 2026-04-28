28 апреля 2026, 9:23

Мерц назвал невозможным вступление Украины в ЕС с 2028 года

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал скорейшее вступление Украины в Европейский Союз (ЕС) нереалистичным. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 27 апреля, во время визита в гимназию Карола Великого в Марсберге, Северный Рейн-Вестфалию, пишет DW.

«Это не сработает. 1 января 2028 также нереалистично», — прокомментировал Мерц.

Он обосновал это невозможностью принять в ЕС страну, которая находится в состоянии войны. «Война должна закончиться», — добавил Мерц.

Кроме того, по его словам, Украина должна выполнить все условия. «Например, верховенство права. Вопрос коррупции также улучшился, но это все еще недостаточно хорошо», — цитирует канцлера агентство Reuters.

ЕС должен что-то предложить Украине

В то же время Мерц подчеркнул, что ЕС должен предложить Украине, поскольку, по его мнению, в случае мирного урегулирования часть территорий Украины может остаться не под ее контролем.

По словам канцлера, если Зеленский согласится на такой сценарий, ему придется объяснить украинцам это решение, в частности через референдум, показав, что Украина открыла путь в Европу.

«Мы должны дать убедительный ответ на этот вопрос», — сказал Мерц, добавив, что именно поэтому на саммите ЕС предложил шаги по постепенному сближению Украины с Евросоюзом. В качестве примера, отметил он, Украина может иметь статус члена Европейской Комиссии или члена Европейского парламента без права голоса. По его словам, эти идеи получили значительную поддержку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 7

orient14
28 апреля 2026, 10:24
Наш потужник вже вступив в ЄС в своїй голові. Знову…
JWT
28 апреля 2026, 10:35
Де тауруси? А, точно, це ж як двері в ЄС та НАТО, завжди «відкриті»
Aleksandr09
28 апреля 2026, 10:43
А помните как в 2022 активно телелепали евроморковкой, даже дали статус кандидата, дабы простимулировать население активнее идти на фронт (якобы за европерспективы и светлоее будущее)
Перший Потужний
28 апреля 2026, 10:48
Мерц нового нічого не сказав, всі адекватні люди давно розуміють, що Україна в ЄС не буде ще довго, вже на це байдуже, питання в українців в іншому, коли влада зрозуміє, що українці не хочуть воювати, бо бачать умови створені владою і корупцію, тому бусифікація нічому окрім ненависті до влади на рівні з кацапами не сприяє, і коли відкриють кордони в Україні, якщо взагалі відкриють, бо такими темпами ще років 5−10 і може вже не буде кому вступати в ЄС…
kadaad1988
28 апреля 2026, 11:02
Если украинцы не будут воевать, то от Украины вообще ничего не останется!
Перший Потужний
28 апреля 2026, 11:21
Я ж не заперечую, тільки одне маленьке «але», зайди на prozzoro і набери в пошуку: капітальний ремонт, грунтосуміші або озеленення, а потім подивися на суми і держструктури, задай сам собі питання, звідки в міських рад України на саморекламу знайшлося 500 лимонів сумарно за 2025 рік, а потім повернися до свого коментаря і подумай, що тут не так. Після цього, подивися пару новин про вбивство цивільних в будівлях тцк, там вже 10+ новин давно є, не складно буде нагуглити, далі подивися як гобліни з тцк штовхають на землю бабусь і жінок заливають перцовкою, ну і заодно глянь як ухилянти з тцк б`ють і ламають вдесятьох одного цивільного, заявляючи «немає кому воювати», ну, коли 10 недолюдей, ламають одну людину, то явно ж «немає кому воювати», і от коли ти все це освіжиш в пам`яті, то повернися до свого коментаря і подумай, чому ж українці не хочуть доїдати останню консерву сидячи в окопі і читати чергові новини про те, як якийсь депутат розпилив на тендері мільйони і «чарівним чином» опинився з коханкою на Мальдівах :)
Faraday
28 апреля 2026, 11:22
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зробить все для підготовки вступу в ЄС до 2027 року і підкреслив, що хоче конкретної дати.

«Якісь чутки ходили, але я до них поки що ставлюся дуже обережно. Чому? Я казав наступне, і хочу це підкреслити, бо вважаю, що це важливо, що Україна зробить все, щоб технічно бути готовою до вступу до 27-го року. Принаймні головні речі ми зробимо. Друге: я хочу конкретну дату», — наголосив він

«Це конкретика, з конкретною датою, а мій підпис сьогодні на 20-пунктному плані, плані завершення війни, гарантує українцям, що буде конкретна дата нашого вступу», — зазначив президент.
