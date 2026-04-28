28 апреля 2026, 9:01 Читати українською

Европе грозит рецессия из-за кризиса в Ормузском проливе — прогноз RBC

Европе грозит рецессия, если кризис вокруг Ормузского пролива не будет урегулирован в течение месяца, считает директор по инвестициям в облигации RBC BlueBay Asset Management Марк Даудинг, пишет Bloomberg.

В чем причина

«Европейские акции недооценены, потому что в них не учитывается реальный, ощутимый риск рецессии», — сказал он, предложив инвесторам рассмотреть облигации с привязкой к инфляции в качестве защиты.

Перебои с поставками на энергетическом рынке усиливаются с каждым днем: с начала конфликта уже потеряно около 1 млрд баррелей нефти, объясняет Даунинг. Стагфляционный шок предложения будет по-разному влиять на мировые рынки, при этом Европа и Азия пострадают сильнее, чем США, предупредил он.

Даудинг ожидает, что центральные банки на этой неделе сохранят процентные ставки без изменений, при этом ФРС США, по его мнению, будет удерживать их на текущем уровне в течение всего 2026 года из-за сохраняющегося инфляционного давления. Даудинг прогнозирует, что инфляция в США может приблизиться к 4%. А ЕЦБ, допустил он, может даже начать подготовку к возможному повышению ставок.

В начале апреля член совета управляющих ЕЦБ Яннис Сторнарас говорил, что Европа может столкнуться с рецессией, если конфликт с Ираном затянется и цены на нефть превысят $150 за баррель, писал Reuters. «Сейчас никто не говорит о рецессии. Но если война продолжится, и мы увидим сценарии с ценами на нефть выше $150 за баррель, нельзя исключать ничего — даже рецессию», — заявил он.

Что с ценами на нефть

Цены на нефть 27 апреля подскочили на фоне неопределенности с перспективами переговоров между США и Ираном. Фьючерсы на марку Brent подорожали на 3,5%, торгуясь почти по $109 за баррель. Контракты на WTI прибавили 2,5% и почти достигали $97 за баррель.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Новости по теме
Все новости
