ОАЭ заявили о намерении выйти из OPEC и OPEC+ уже с 1 мая

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ в самый плохой для нефтяного картеля момент — пока война с Ираном парализует поставки через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

По данным издания, момент для выхода — крайне болезненный для ОПЕК. Страны Персидского залива уже столкнулись с трудностями при экспорте через Ормузский пролив — узкий морской проход между Ираном и Оманом.

Через него обычно проходит пятая часть всей мировой нефти и сжиженного газа.

Производители нефти в регионе и без того под давлением — и теперь ОПЕК теряет еще и одного из ключевых членов.

Что такое ОПЕК

ОПЕК — организация стран, добывающих нефть. Они договариваются, сколько добывать нефти, чтобы влиять на мировые цены. ОПЕК+ — расширенная версия, включающая в себя и страны вне организации, в том числе россия.

ОАЭ — одна из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Выход такого игрока сказывается на единстве картеля и ослабляет позиции его фактического лидера — Саудовской Аравии.

Победа США

Выход ОАЭ — большая победа для президента США Дональда Трампа. Он давно критиковал ОПЕК, обвиняя организацию в искусственном завышении цен на нефть за счет остального мира.

«Мы защищаем членов ОПЕК, а они эксплуатируют это, навязывая высокие цены на нефть», — заявил Трамп.

Он также напрямую связал американскую военную поддержку стран Персидского залива с ценами на топливо.

Reuters пишет, что выход ОАЭ может спровоцировать хаос внутри организации. Картель традиционно пытался демонстрировать единство — даже несмотря на внутренние споры по квотам на добычу и геополитики.