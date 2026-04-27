Главное за понедельник: НБУ пополнит бюджет на 146 млрд грн, валютный рынок в ожидании
НБУ перечислит в бюджет рекордные 146 млрд грн: почти вдвое больше, чем в прошлом году
НБУ перечислит в государственный бюджет Украины часть прибыли до распределения за 2025 год в рекордном размере — 146,1 млрд грн.
Зеленский рассказал, куда пойдут средства первого транша в размере 90 млрд евро от ЕС
Первый транш в рамках европейского пакета поддержки на 90 млрд евро Украина направит на развитие отечественного производства оружия и защиту энергетики. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам международных встреч, в частности на Кипре.
Валютный рынок в ожидании: евро дешевеет, а гривна получает временную передышку
В конце апреля валютный рынок Украины продемонстрировал стабилизацию, сопровождавшуюся коррекцией курса европейской валюты на фоне геополитической напряжённости в мире. В то же время спрос на валюту остаётся высоким, а банковский сектор фиксирует рекордный ввоз наличных средств и отток депозитов.
НБУ обязал банки самостоятельно обменивать валюту должников на гривну для автоматического списания
Национальный банк Украины изменил порядок исполнения платежных инструкций в иностранной валюте и банковских металлах. Изменения касаются обязательного информирования клиентов, введения новых международных кодов для комиссий и более жестких механизмов принудительного взыскания налоговой задолженности.
В Украине появится официальный дистрибьютор BYD
Украинская компания BBCars LLC получила эксклюзивные права на импорт, продажу и гарантийное обслуживание автомобилей марки BYD на внутреннем рынке, подписав долгосрочный контракт с китайской компанией Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd.
