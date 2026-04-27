Зеленский рассказал, куда направят первый транш из 90 млрд евро от ЕС

Первый транш в рамках европейского пакета поддержки на 90 млрд евро Украина направит на внутреннее производство оружия и защиту энергетики. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам международных встреч, в том числе на Кипре.
На что будут тратить первый транш
Первый транш будет направляться на внутреннее производство для защиты Украины — это дроны и все направление miltech, отметил Зеленский.
Часть средств пойдет на подготовку энергосистемы к следующей зиме. По словам президента, речь идет о дополнительном финансировании защиты объектов энергетики, которое дополнит ресурсы местных бюджетов.
Отдельно Украина работает над обеспечением стабильных поставок горючего. Зеленский отметил, что из-за войны страна потребляет дизеля значительно больше, чем многие другие государства, однако дефицита для армии и экономики нет.
Зеленский подчеркнул, что поставки обеспечивают договоренности с партнерами на Ближнем Востоке, а также открытое направление поставок через страны Кавказа. Это позволяет гарантировать дизель как для военных нужд, так и аграрного сектора и гражданского транспорта, отметил он.
Читайте: ЕС одобрил 90 миллиардов евро для Украины и новый пакет санкций против рф
Что предшествовало
Как писал «Минфин», в четверг, 23 апреля,
Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.
Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.
Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно.
