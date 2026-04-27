Зеленский рассказал, куда направят первый транш из 90 млрд евро от ЕС

Первый транш в рамках европейского пакета поддержки на 90 млрд евро Украина направит на внутреннее производство оружия и защиту энергетики. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам международных встреч, в том числе на Кипре.

На что будут тратить первый транш

Первый транш будет направляться на внутреннее производство для защиты Украины — это дроны и все направление miltech, отметил Зеленский.

Часть средств пойдет на подготовку энергосистемы к следующей зиме. По словам президента, речь идет о дополнительном финансировании защиты объектов энергетики, которое дополнит ресурсы местных бюджетов.

Отдельно Украина работает над обеспечением стабильных поставок горючего. Зеленский отметил, что из-за войны страна потребляет дизеля значительно больше, чем многие другие государства, однако дефицита для армии и экономики нет.

Зеленский подчеркнул, что поставки обеспечивают договоренности с партнерами на Ближнем Востоке, а также открытое направление поставок через страны Кавказа. Это позволяет гарантировать дизель как для военных нужд, так и аграрного сектора и гражданского транспорта, отметил он.

Что предшествовало

Как писал «Минфин», в четверг, 23 апреля, Совет Е С одобрил окончательное решение, необходимое для запуска нового финансового инструмента для Украины — Ukraine Support Loan объемом до 90 млрд евро на 2026−2027 годы.

Финансирование будет привлекаться через заимствование ЕС на международных рынках капитала, а обязательства по ним будут обеспечены бюджетным резервом Европейского Союза.

Для предоставления ссуды внесены изменения в многолетнюю финансовую перспективу ЕС на 2021−2027 годы, что создает правовые основания для заимствования и дальнейшего направления средств Украине.

Ожидается, что в 2026 и 2027 годах Украина будет получать по 45 млрд евро ежегодно.