Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 апреля 2026, 19:08

НБУ обязал банки самостоятельно обменивать валюту должников на гривну для автоматического списания

Национальный банк Украины изменил порядок исполнения платежных инструкций в иностранной валюте и банковских металлах. Изменения касаются обязательного информирования клиентов, введения новых международных кодов для комиссий и более жестких механизмов принудительного взыскания налоговой задолженности. Об этом сообщает НБУ 27 апреля.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новые коды комиссий и обязательное информирование

Согласно постановлению Правления НБУ № 41 от 23 апреля 2026 года, регулятор обновил буквенные обозначения для уплаты комиссионного вознаграждения за валютные переводы. Традиционные международные коды «OUR», «BEN» и «SHA» заменены на новые стандартизированные аббревиатуры «DEBT», «CRED» и «SHAR» соответственно.

Кроме того, теперь банки и другие поставщики платежных услуг обязаны информировать получателя о поступлении средств после каждого успешного зачисления. В таком уведомлении должны указываться имя или наименование отправителя, точная сумма транзакции и другая сопутствующая информация, предусмотренная внутренними правилами учреждения.

Взыскание налоговой задолженности с валютных счетов

Важным нововведением стал усовершенствованный алгоритм принудительного взыскания средств в национальной валюте при наличии налогового долга, если у должника имеются средства на счетах в иностранной валюте. Согласно новым правилам, банк плательщика обязан самостоятельно продать иностранную валюту клиента на валютном рынке Украины для покрытия гривневого долга. Это должно быть сделано не позднее следующего операционного дня после списания средств на основании платежной инструкции контролирующего органа. Остаток гривен, образовавшийся после продажи валюты и перечисления задолженности, банк вернет на счет клиента по его указанию.

«НБУ усовершенствовал порядок принудительного взыскания поставщиками платежных услуг средств налоговой задолженности в национальной валюте при наличии у должника средств на счетах в иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.

Сохранение ареста при изменении реквизитов

Регулятор также устранил юридическую лазейку, связанную с арестом средств. Отныне арест, наложенный на счет, не снимается в случае, если банк по собственной инициативе изменяет номер счета клиента. Арестованные средства автоматически переносятся и продолжают учитываться на новом счете, что гарантирует дальнейшее исполнение требований исполнительного документа.

Автор:
Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами