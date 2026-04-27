НБУ обязал банки самостоятельно обменивать валюту должников на гривну для автоматического списания

Национальный банк Украины изменил порядок исполнения платежных инструкций в иностранной валюте и банковских металлах. Изменения касаются обязательного информирования клиентов, введения новых международных кодов для комиссий и более жестких механизмов принудительного взыскания налоговой задолженности. Об этом сообщает НБУ 27 апреля.

Новые коды комиссий и обязательное информирование

Согласно постановлению Правления НБУ № 41 от 23 апреля 2026 года, регулятор обновил буквенные обозначения для уплаты комиссионного вознаграждения за валютные переводы. Традиционные международные коды «OUR», «BEN» и «SHA» заменены на новые стандартизированные аббревиатуры «DEBT», «CRED» и «SHAR» соответственно.

Кроме того, теперь банки и другие поставщики платежных услуг обязаны информировать получателя о поступлении средств после каждого успешного зачисления. В таком уведомлении должны указываться имя или наименование отправителя, точная сумма транзакции и другая сопутствующая информация, предусмотренная внутренними правилами учреждения.

Взыскание налоговой задолженности с валютных счетов

Важным нововведением стал усовершенствованный алгоритм принудительного взыскания средств в национальной валюте при наличии налогового долга, если у должника имеются средства на счетах в иностранной валюте. Согласно новым правилам, банк плательщика обязан самостоятельно продать иностранную валюту клиента на валютном рынке Украины для покрытия гривневого долга. Это должно быть сделано не позднее следующего операционного дня после списания средств на основании платежной инструкции контролирующего органа. Остаток гривен, образовавшийся после продажи валюты и перечисления задолженности, банк вернет на счет клиента по его указанию.

«НБУ усовершенствовал порядок принудительного взыскания поставщиками платежных услуг средств налоговой задолженности в национальной валюте при наличии у должника средств на счетах в иностранной валюте», — говорится в сообщении регулятора.

Сохранение ареста при изменении реквизитов

Регулятор также устранил юридическую лазейку, связанную с арестом средств. Отныне арест, наложенный на счет, не снимается в случае, если банк по собственной инициативе изменяет номер счета клиента. Арестованные средства автоматически переносятся и продолжают учитываться на новом счете, что гарантирует дальнейшее исполнение требований исполнительного документа.