В Украине появится официальный дистрибьютор BYD

Украинская компания BBCars LLC получила эксклюзивные права на импорт, продажу и гарантийное обслуживание автомобилей марки BYD на внутреннем рынке, подписав долгосрочный контракт с китайской компанией Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Эксклюзивные права и ориентация на европейский рынок

Согласно подписанному документу, BBCars возьмет на себя развитие дилерской сети, дистрибуцию и гарантийное обслуживание продукции BYD в Украине. Китайская корпорация BYD в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей электромобилей, а также мировым лидером в разработке аккумуляторных технологий. Компания системно расширяет международное присутствие, определяя европейский регион как ключевое направление для дальнейшего масштабирования. Соответственно, соглашение между предприятиями ориентировано на продвижение транспортных средств нового поколения — полностью электрических (EV) и гибридных моделей.

Создание инфраструктуры и техническая поддержка

Компания Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. является одним из ведущих дистрибьюторов на внутреннем рынке Китая и ключевым партнером глобальной экосистемы BYD в рамках экспортных программ. В рамках эксклюзивного контракта Huapeng обеспечит украинскую сторону необходимой технической базой для развития рынка.

В перечень обязательств китайского партнера входит:

предоставление доступа к инженерной документации;

обеспечение электронными каталогами оригинальных запасных частей;

проведение профильного обучения для технических специалистов;

помощь в организации авторизованной сервисной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам бренда.

Как отмечается в корпоративном профиле украинской компании, BBCars LLC специализируется именно на развитии дилерских сетей, импорте автомобилей и создании сервисных центров. Полноценный запуск официальной дистрибуции должен привести к формированию сети продаж и обслуживания в соответствии со стандартами международных автопроизводителей.