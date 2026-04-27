В Украине появится официальный дистрибьютор BYD

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 апреля 2026, 12:45 Читати українською

В Украине появится официальный дистрибьютор BYD

Украинская компания BBCars LLC получила эксклюзивные права на импорт, продажу и гарантийное обслуживание автомобилей марки BYD на внутреннем рынке, подписав долгосрочный контракт с китайской компанией Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Украинская компания BBCars LLC получила эксклюзивные права на импорт, продажу и гарантийное обслуживание автомобилей марки BYD на внутреннем рынке, подписав долгосрочный контракт с китайской компанией Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd.

Эксклюзивные права и ориентация на европейский рынок

Согласно подписанному документу, BBCars возьмет на себя развитие дилерской сети, дистрибуцию и гарантийное обслуживание продукции BYD в Украине. Китайская корпорация BYD в настоящее время является одним из крупнейших в мире производителей электромобилей, а также мировым лидером в разработке аккумуляторных технологий. Компания системно расширяет международное присутствие, определяя европейский регион как ключевое направление для дальнейшего масштабирования. Соответственно, соглашение между предприятиями ориентировано на продвижение транспортных средств нового поколения — полностью электрических (EV) и гибридных моделей.

Создание инфраструктуры и техническая поддержка

Компания Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd. является одним из ведущих дистрибьюторов на внутреннем рынке Китая и ключевым партнером глобальной экосистемы BYD в рамках экспортных программ. В рамках эксклюзивного контракта Huapeng обеспечит украинскую сторону необходимой технической базой для развития рынка.

В перечень обязательств китайского партнера входит:

  • предоставление доступа к инженерной документации;
  • обеспечение электронными каталогами оригинальных запасных частей;
  • проведение профильного обучения для технических специалистов;
  • помощь в организации авторизованной сервисной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам бренда.

Как отмечается в корпоративном профиле украинской компании, BBCars LLC специализируется именно на развитии дилерских сетей, импорте автомобилей и создании сервисных центров. Полноценный запуск официальной дистрибуции должен привести к формированию сети продаж и обслуживания в соответствии со стандартами международных автопроизводителей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
neverice
neverice
27 апреля 2026, 13:56
Дуже цікаво, яку вони цінову політику оберуть. Бо розрив цін між «сірими» машинами з Китаю, та «офіційними» з ЄС мало не двократний.
mixerhack
mixerhack
27 апреля 2026, 15:13
Вот только покупателям стоит хорошо подумать
куда в конечном счете пойдут денежки
уж не на помощь ли партнерам с их СВО
BatonUA
BatonUA
27 апреля 2026, 15:50
Китай на дві сторони торгує
kadaad1988
kadaad1988
27 апреля 2026, 16:05
А должен только на Украину!
Новости по теме
Все новости
